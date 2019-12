Presidentin rouva oli kodin hengetär miehensä tukena – Ellen seurasi miestään Siperiaan ja presidentinlinnaan – ja teki kodin sinne, missä perhe kulloinkin vaikutti

0

Tänään, 23. joulukuuta, tulee kuluneeksi 150 vuotta Kotkaniemen emännän, Ellen Svinhufvudin, syntymästä. Elettiin vuotta 1869, aikaa, jolloin perheestä ja kodista huolehtiminen oli naisen työ. Ellen teki sen täysillä.

Ellen Svinhufvudin jättämä jalanjälki on mittava monella tapaa ajasta riippumatta. Hänen elämästään nousevat vahvasti esille arvot: ahkeruus, ystävällisyys, innostuneisuus ja valoisuus. Ellen oli korvaamaton apu miehelleen Pehr Evind Svinhufvudille, itsenäisen Suomen kolmannelle presidentille.

Lienevätkö Ellenin jalat maassa -asenne ja maalaishenkisyys olleet ominaisuuksia, jotka viehättivät Pehriä, kun tämä oli auskultoimassa Ellenin isoisän, laamanni Gustaf Svinhufvudin alaisena Leponin kartanossa Padasjoella.

Ellen oli viehättävä, sosiaalinen neito, joka osallistui kartanon arkeen opettelemalla tant Hilman opastuksella puutarhan ja eläinten hoitoa. Pehr osasi varmasti arvostaa näitä taitoja, olihan hän isänsä ja isoisänsä kuoltua varhain kouluttautunut Olga-äitinsä omalla työllään ansaitsemalla rahoituksella. Pehr ei ollut tottunut seurapiireihin ja halusi maalaistuomariksi Raja-Karjalaan hyvien riistamaiden äärelle.

Pehr Evind Svinhufvud oli järkähtämätön Suomen puolustaja ja suomalaisuuden kannattaja J. V. Snellmann yhtenä oppi-isänään. ”Miehen velvollisuus on olla isänmaansa asialla niin pahoina kuin hyvinäkin aikoina” toteutui täysin hänen elämässään.

Sortokausien aikana Suomea pyrittiin venäläistämään, autonomiaa rajoittamaan. Tämä herätti vastarintaa, yksi vahvimmista Suomen oikeuksien ja laillisuuden puolestapuhujista oli juuri Pehr Evind Svinhufvud. Seurauksena ”niskuroinnista” oli erottaminen Turun hovioikeuden tuomarin virasta sekä useita kertoja eduskunnan hajottaminen hänen ollessaan puhemiehenä. Svinhufvudin palattua takaisin Lappeen kihlakunnan tuomariksi hänet karkotettiin pian Siperiaan. Hänen vapauduttuaan Venäjän vallankumouksen myötä, alkoivat uudet haasteet: Suomi oli saatava itsenäiseksi valtioksi ja sisällissotakin kolkutteli jo ovella.

Vaikeat ajat tiesivät Ellen-rouvalle paljon huolta miehensä tilanteesta sekä ajoittain omasta ja lasten turvallisuudesta. Pehr oli tehtäviä hoitaessaan paljon poissa ja Ellen sai tottua hoitamaan kuuden lapsen perheeseen liittyvät asiat itsenäisesti.

Niin Ellenillä kuin Pehrillä oli kuitenkin ihmeteltävä kyky selvitä vaikeissakin olosuhteissa ja kääntää asiat hyvään suuntaan. Siperian ankeissa olosuhteissakin he loivat antoisia ystävyyssuhteita toisiin karkotettuihin. Myös paikalliset ottivat omakseen rauhallisen, taitavan erämiehen ja hänen miellyttävän rouvansa, kutsuttiinpa heidät koulun juhliinkin.

Ellenin Siperian käyntien Pehrille suoma mielenvirkistys ja henkinen tuki sekä Kotkaniemeen liittyvistä asioista huolehtiminen ja täysihoitolan pito Pehrin tulojen puuttuessa olivat asioita, joista Ellen sai paljon kiitosta paluumatkalla Siperiasta pidettyjen juhlien yhteydessä.

Vuonna 1919 Pehr jäi Saksan hävittyä sivummalle valtakunnan politiikasta ja siirtyi liike-elämän palvelukseen. Tultuaan maaliskuussa 1920 valituksi Ab W. Gutzeit & Co:n hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, hän erosi kesällä Suomen Vakuus Oy:n pääjohtajan tehtävästä ja pääsi muuttamaan perheineen Turusta takaisin 1908 ostamaansa Kotkaniemeen.

Seurasi molempien elämässä seesteinen, leppoisa jakso. Kotkaniemestä tuli Pehrin ”Raja-Karjala”. Riistamaat olivat lähellä, riimuverkon saattoi laskea Kivijärveen pyytämään lahnaa ja niemen nokasta kuului usein harjoitusammunnan ääniä. Ellenkin pääsi tositoimiin niin puutarhassa kuin eläintenkin parissa. Oli aikaa kyläilyynkin.

Ellen viihtyi ihmisten parissa. Vanhaan kartanoperinteeseen, jonka piirissä hän oli kasvanut, kuului tärkeänä osana seurustelu ja yhteydenpito. Luumäellä oli tuolloin vahva keskittymä huvila-asutusta. Elettiin liki kansainvälisissä tunnelmissa. Kyläiltiin ja emännät kilpailivat kahvipöydän koreudesta. Eikä Ellen siinä jäänyt reseptien määrästä päätellen huonoimmallle osalle. Esimerkiksi hienojen voileipien päälle tarkoitettu vihreä ja punainen voi kertoo, että asiaan on todella paneuduttu. Kesällä tehtiin yhteisiä marjaretkiä Kivijärven saariin, seurusteltiin, nautittiin eväitä ja nuotiokahvia.

Kotkaniemestä muodostui molemmille rakas kiintopiste, jonne maailmalta palattiin. Eikä Kotkaniemen arvoa suinkaan vähentänyt se, että ystävät olivat maksaneet Pehrin ollessa Siperiassa sen ostamisesta koituneen velan pois, kun pelkona oli Kotkaniemen menetys.

1920–1930-lukujen asuun entisöidyssä Kotkaniemessä voi nyt aistia vahvasti talon napakan emännän kädenjäljet. Ellenin into uuden oppimiseen näkyi kauniisti laitetussa ja hyvin tuottavassa puutarhassa. Hyötypuutarha oli järjestetty neliön muotoisiksi alueiksi, taimet kasvatettiin lavoissa. Uusia kasveja hankittiin ja koristepuutarha kukoisti muun muassa karjanlannan voimalla.

Osa puutarhan kasveista, kuten syreenit, pähkinäpensaat ja kaljukultasade ovat Ellenin ajalta. Kanat ovat kadonneet, mutta puutarha elää ja voi ihastuttavasti.

Pääosin hyötypuutarhaa hoitavat itseoikeutetusti Toikkalan martat, joiden kerhoa Ellen oli perustamassa. Ellen oli taitava käsistään ja ahkera. Se näkyy kävijöille sisustuksen kauniina yksityiskohtina, kuten pitsiverhoina, mattoina ja upeina posliinitöinä. Lähellä sisääntuloporttia on katos, jossa säilytetään pariskunnan trilloja ja rekeä. Vieressä on kuva, jossa he ovat lähdössä vuonna 1929 Viipuriin. Kuvasta voi aistia leppoisan tunnelman. Matka alkakoon!

Kuten monesti aiemminkin, isännän tehtävät veivät jälleen Elleniä uuteen suuntaan. Tulehdusherkkä tilanne äärioikeistolaisen Lapuan liikkeen piirissä sai aikaan sen, että presidentti Relander kutsui Svinhufvudin vuonna 1930 pääministeriksi. Seuraavan vuoden presidentinvaaleissa hän voitti niukasti K.J. Ståhlbergin.

Vahvana oikeudenpuolustajana sekä itsekin innokkaaksi tunnettuna suojeluskuntalaisena presidentti Svinhufvud saikin Mäntsälän kapinan taltutettua radiopuheensa välityksellä.

Ellen-rouva taas oli vaihtanut lennossa rooliaan maalaisemännästä presidentin puolisoksi ikään kuin tämä olisi ihan tuttu juttu. Hän hoiti suvereenisti suhteita, kutsui vieraita, vieraili itse erilaisissa tilaisuuksissa ja näyttelyissä, kutsui marttoja ja lottia visiitille ja niin edelleen. Toisin sanoen hoiti mallikkaasti presidentin puolison edustustehtävät.

– Hieno valinta, olisi Pehr voinut kehaista Leponin aikaista ratkaisuaan. Vai oliko se sittenkin Ellen, joka valitsi suomalaisten rakastaman Ukko-Pekan?



Tiesitkö? Muistot ja esineet luovat Kotkaniemen joulun



Lämmin ja kodikas joulutunnelma Kotkaniemen museossa on luotu paljolti viimeisen isäntäparin Jorma ja Sirkka Svinhufvudin haastatteluissa kertomien muistojen ja kokemusten pohjalta.

Autenttisuutta lisää se, että Svinhufvudit ovat lainanneet näyttelyyn esineitä ja tavaroita, jotka ovat kuuluneet perinteisesti perheen joulunviettoon presidenttiparin ajoista lähtien.

SEIJA SUURINKEROINEN

toimitus@luumaenlehti.fi

Kirjoittaja on Kotkaniemessä draamakierroksia järjestävän Ukonhatut-teatteriryhmän jäsen ja kiinnostunut Kotkaniemen historiasta.

