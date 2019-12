Pääkirjoitus: Uusia käsipareja tarvitaan jatkuvasti

0

Joulunaikaan liittyy monenlaisia teemoja ja keskustelunaiheita ruohonjuuritasolta aina laajempiin mittasuhteisiin.

Tänä vuonna puhetta on riittänyt erityisen paljon hyväntekeväisyydestä, erilaisista keräyksistä ja yleisesti auttamisen halusta.

Hyvää voi tehdä tähän vuodenaikaan kanssaihmisille monella tavalla osallistumalla joko paikallisiin tai valtakunnallisiin keräyksiin ja hyväntekeväisyystempauksiin.

Kynnys on matala ja keräyksestä riippuen vastaanotetaan rahaa, ruokaa, vaatteita ja esimerkiksi kodintarvikkeita. Lahjoitusten saajina on muun muassa vähävaraisia lapsiperheitä, työttömiä, eläkeläisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia.

Myös aikaa voi

siis lahjoittaa.

Hyväntekeväisyystahojen toiminta perustuu usein vapaaehtoisuuteen ja käsipareja tarvitaan. Myös aikaa voi siis lahjoittaa. Ja sille on yhä enemmän tarvetta. Esimerkiksi Lappeenrannan nuorkauppakamari kertoi syksyllä, että se ei pysty tänä vuonna järjestämään perinteistä Joulupuu-keräystä resurssipulan takia.

Vapaaehtoispula koskettaa seuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä itse asiassa ympäri vuoden. Monin paikoin toiminta pyörii pienten aktiiviryhmien johdolla eikä jatkuvuus aina ole taattua.

On kuitenkin ilahduttavaa, että tänäkin vuonna niin moni taho on käärinyt hihat joko isommalla tai pienemmällä joukolla ja saanut hyvän kiertämään. Mitään kun ei tapahdu itsestään tai ajatuksen voimalla, se on hyvä muistaa.

Kokonaisuus syntyy pienistä teoista. Ohutkin korsi on aina tyhjää parempi. Mitä useampi osallistuu, sitä leveämmäksi kasvavat hartiat. Oli kyse sitten keräyksen järjestämisestä tai esimerkiksi yksittäisistä lahjoituksista.

