Mielipidekirjoitus: Työvoiman suojelu

Rinteen hallitus on noudattanut perustuslain 12 pykälää, jonka mukaan työvoima on valtiovallan erityssuojelussa. Tämä pykälä käsittelee erittäin laajasti työvoiman suojelua ja työllisyyttä. Ei riitä, että työnantaja antaa turvakengät, joissa on turvakärki.

Hallituskumppaneiden vihreiden ja erityisesti Kepun on syytä perehtyä perustuslain kyseiseen kohtaan eikä kuunnella kapitalistien juokusupoikain ja -tyttöjen lirkuttelua ja uhkailuja.

Marinin hallitus nimettiin viime tiistaina. Hallitusohjelma pysyi muuttumattomana ja hyvä niin.

OLAVI KORHONEN

Luumäki

