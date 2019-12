Etelä-Karjalan liitto korottaa maksuosuuksia

0

Etelä-Karjalan liitto tasapainottaa talouttaan. Liiton taloutta on pidetty jäsenkuntien päätöksillä jo useamman vuoden alijäämäisenä.

Liitto kertoo tiedotteessaan, että ensi vuoden talousarvioon alijäämän suuruus on supistettu 125 000 euroon.

Taloutta tasapainottavia toimenpiteitä on tehty jo menoja tarkistamalla, mutta nyt avuksi tarvitaan jäsenkuntien maksuosuuksien korotus.

Vuodesta 2016 kuluvaan vuoteen saakka kuntien maksuosuudet ovat säilyneet ennallaan.

Liitto kerää kunnilta ensi vuonna kaikkiaan 2 558 995 euroa. Summa sisältää myös liiton teknisesti keräämät osuudet Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksesta sekä 257 500 euron suuruisen rahoituksen Etelä-Karjalan kehittämisrahastoon.

Luumäki maksaa ensi vuonna Etelä-Karjalan liiton maksuosuutta 79 626 euroa.

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan kuntayhtymän tulevan vuoden talousarviosta sekä vuosien 2020–2022 toimintasuunnitelmasta. Jäsenosuuksien korotus vaati äänestyksen. Korotuksiin kuitenkin päädyttiin äänin 24–6.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen puolusti jäsenkuntaosuuksien nostoa ja muistutti, että Etelä-Karjalan liitto on maakunnallinen toimija, joka tuottaa jäsenkunnilleen monin kerroin siihen sijoitetut rahat.

Rahoitusta maakuntaan tulee EU-rakennerahastoista hankkeisiin ja edunvalvonnan ansiosta valtion budjetista.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.