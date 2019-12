Kolumni: Emme ole ongelma

0

Olen eläkeläinen. Mikä sana! Minulle tulee mieleen elettyä elämää ja mitä sen jälkeen. Onko enää mitään edessä, kirjoitan vain kaikkiin papereihin, että eläkeläinen.

Niin, meitä eläkkeellä olevia on noin 1 500 000 yli 18-vuotiasta suomalaista, heistä ehkä noin 1 300 000 vanhuuseläkkeellä. Kun nykyään meistä puhutaan kuin ongelmana, mistä rahat eläkkeisiin ja niin edelleen, niin olisi hyvä muistaa, että meidän eläkemaksut ovat menneet meitä edellisille eläkkeensaajille.

Eduskunnan säätämä TEL-eläkejärjestelmä alkoi 1961, jolloin silloin voimassa olleet työsuhteet tulivat lain piirin. Sitä ennen oli vain yksittäisiä eläkekassoja ja Kela.

Emme siis ole vain ongelma, vaan osa pitkää ketjua. Olemme myös voimavara yhteiskunnalle, maksamme veroja, teemme työtä, olemme monessa mukana.

Toivoisin, että yhteiskunta kaikkine medioineen voisi enemmän levittää hyvää sanomaa. Tänä aikana erityisesti me eläkeläiset ja vanhukset saamme kuulla olevamme ongelma. Mielellään yhteiskunta voisi enemmän antaa arvoa hyväksyvälle ilmapiirille. Kaikkien meidän on kuitenkin mahduttava tänne ja elettävä omien edellytystemme ehdoilla.

Olen ollut nyt eläkkeellä jo noin 15 vuotta ja miettinyt miten elämä on muuttunut sinä aikana. Nyt on aika mennä miten lystää. Mutta sitten vasta se kiire iski, kun olikin omaa aikaa. Miten ennen kerkesi töihin. Oli varmaan pakko tienata sitä eläkettä.

Parasta ovat uudet ystävät,

erilaiset ihmiset ja asiat.

Lapset ovat lentäneet maailmalle, mutta on lapsenlapset. Sieltä löytyy aivan uusi maailma. Heidän kanssaan aika menee siivillä. Kuulee tosi hyviä oivalluksia, jotka tarkemmin ajatellen osuvat usein oikeaan. Lasten suusta kuulee totuuden, niin sanotaan, kuunnellaan mitä he sanovat.

Eläkkeellä ollessa voi harrastaa. Lukeminen, kirjastosta löytyy kaikenlaisia kirjoja, voi valita mikä milloinkin kiinnostaa. Liikunta vaikkapa metsässä marjoja poimien tai sienestäen on mitä

parhainta ajanvietettä. Raitis ilma, pirteä lenkki koiran kanssa tai ilman ja kotiin on kiva palata. Liikunta on tärkeää, mutta sohvan nurkka on myös mukava ja polku jääkaapille kutsuva, nautitaan siis siitäkin.

Matkailu avartaa ja siitä voi nauttia koko Suomessa. Lapin hangista ja ruskasta, luonto ja hiljaisuus, mikä rauhan tyyssija. Ehkä tutustutaan uuteen kaupunkiin tai kohteeseen. On aikaa nauttia teatterista ja konserteista, kulttuurista.

Itse olen myös saanut yhdistyksen kautta mielekästä tekemistä ja tekemistä riittää. Parasta ovat uudet ystävät, erilaiset ihmiset ja asiat. Harrastamalla ja asioita tekemällä saa kyllä ajan kulumaan ja mikä tärkeintä, elämä on mielekästä.

Omalta kohdaltani vapaa-aika on täyttynyt lapsenlapsilla ja yhdistystoiminnalla. Molemmat vievät mennessään ja tukevat toinen toisiaan, on eri ikäistä seuraa.

Kyllä se sana eläkeläinen on kuitenkin ihan mukiinmenevä. Tämä eläkeläinen toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!

RIITTA KULJU

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen puheenjohtaja.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.