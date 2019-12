Luumäen Lehti uudistuu — paikallislehden ulkoasua on virkistetty

0

Luumäen Lehti ilmestyy uudistuneena 12. joulukuuta alkaen. Uuden ulkoasun myötä paikallislehti ottaa askeleen visuaalisempaan suuntaan.

Uudistus näkyy muun muassa modernimpina kirjasintyyppeinä. Lehden rakenne, siis sivujärjestys, pysyy suurelta osin entisellään.

Esimerkiksi tärkeimmät paikalliset uutiset kerrotaan jatkossakin heti ensimmäisellä aukeamalla sivuilla 2—3 ja kirkolliset ilmoitukset löytyvät Elämänmeno-sivuilta 6—7.

Uudistuksen taustalla on muun muassa uusi toimitusjärjestelmä, jonka myötä toimituksen työtapa ajanmukaistuu ja tehostuu.

Lehden sisältö säilyy paikallisena, kuten tähänkin asti. Uusi rakenne antaa mahdollisuuden käsitellä aiheita tarvittaessa entistä laajemmin ja näyttävämmin.

Painetun lehden uusi ulkoasu ja rakenne tukevat myös paikallislehden verkkouutisointia.

Ulkoasun pääväri, niin sanottu uutissininen, on tuttu aiemmilta vuosilta. Tehostevärinä on vihreä, joka sekin on esiintynyt lehdessä aiemmin.

Lehden nimi, nimiö eli logo ja tabloid-koko pysyvät entisellään.

Vuoden alusta alkaen Luumäen Lehdessä siirrytään myös käyttämään ilmoitusmoduuleja vanhan palstamillimetrihinnoittelun sijaan. Moduulit ovat nykyaikaa ja samalla ilmoitusten sijoittelu selkiytyy.

Ilmoitusvalmistuksesta vastaa jatkossa Mediasepät Oy. Tämä tietää pieniä muutoksia aineistoaikatauluihin.

Esimerkiksi ilmoitusvaraukset ja valmistettava materiaali tulee jatkossa toimittaa lehteen ilmestymisviikon maanantaina kello 16.

Mikäli ilmoitus tulee täysin painovalmiina, ilmoitushinnat halpenevat verrattuna kuluvaan vuoteen.

Valmistettavista ilmoituksista peritään ilmoituskokoon perustuva valmistusmaksu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.