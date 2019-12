Vapaaehtoistyö on leijonaemolle mieleen — Mari Pynnönen on Lions Club Ellenin tuleva presidentti

0

Mari Pynnönen, olet yksi luumäkeläisen naisleijonien yhdistyksen LC Ellenin perustajajäsenistä. Mikä sai sinut lähtemään mukaan järjestön toimintaan?

— Olen pitkään ollut kiinnostunut hyväntekeväisyydestä. Aikaisemmin olen osallistunut lahjoituksilla monenlaiseen avustus- ja keräystoimintaan, mutta nyt, kun lapset ovat jo vähän isompia, ajattelin, että tällainen toiminnallisempi tapa tehdä hyvää voisi olla miun juttu. Ja tietysti uusien ihmisten tapaaminen on myös aina mielenkiintoista.

Lions-nimi muodostuu sanoista Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety, suomeksi Luovuta isänmaasi onnellisempana nouseville sukupolville. Miten LC Ellen toteuttaa nimen velvoitteita?

— Me Ellenit pyrimme omalta osaltamme pitämään huolta niin vauvoista kuin vaareistakin. Meidän apumme kohdennetaankin luumäkeläisille ikäihmisille ja lapsiperheille sekä nuorille. Tällä tavalla voimme auttaa ja tukea tulevaisuuden luumäkeläisiä sekä antaa heille esimerkkiä siitä, miten kunnioittaa aikaisempia sukupolvia.

Olet LC Ellenin varapresidentti ja ensi heinäkuussa nouset yhdistyksen presidentiksi. Minkälaisen presidentin Ellenit sinusta saavat?

— Uskoisin, että aika touhukkaan ja päättäväisen.

Olet hoiva-alalla, tunnetko itsesi hanhiemoksi vai leijonaemoksi?

— Ehdottomasti leijonaemoksi! Työskentelen hoiva-alan esimiestehtävissä, eikä siinä kyllä pärjää pelkällä hoivavietillä ja auttamisen halulla, vaan toisinaan tarvitaan myös leijonan taistelutahtoa ja järkkymättömyyttä.

Onko naisleijonien oma yhdistys osoittautunut tarpeelliseksi, kuinka paljon teitä on?

— Meillä Elleneillä on ihan omanlaisemme tapa tehdä leijonatyötä täällä Luumäellä. Vaikka täällä toimii varsin ansiokkaasti kaksi miesleijonien klubia, on meille naisillekin löytynyt hyvin tilaa ja mahdollisuuksia kehittää oman näköistämme toimintaa kunnassa. Tällä hetkellä meitä Elleneitä on hieman alle kaksikymmentä tehokasta naista, mutta mielellään otamme joukkoon uusia naisia.

Mikä on leijonaurasi merkittävin tähänastinen teko?

— Merkittävintä yksittäistä tekoa on vaikea sanoa. Toiminta perustuu siihen, että tehdään yhdessä porukalla, niin saadaan vaikutusta aikaan. Henkilökohtaisesti sydäntäni lähinnä on nuorten kanssa työskentely ja koenkin yhdeksi mieluisimmista tapahtumista Syysjyräykseen osallistumisen. Siellä olen ollut ovella puhalluttamassa nuoria jo useampana vuonna.

Viime viikon lopulla Ellenit toteuttivat Taavetin päivittäistavarakaupoissa Auta lasta, auta perhettä -keräyksen vähävaraisille perheille. Kaupassa kävijät saivat ostaa lahjoitettavaksi ylimääräisen tuotteen. Miten luumäkeläiset ottivat keräyksen vastaan, minkälaisia tuotteita tarvitseville saatiin kokoon?

— Keräys otettiin hienosti vastaan ja saimme paljon positiivista palautetta. Tuotteita lahjoitettiin ihan laidasta laitaan, riisistä leluihin ja shampoosta joulusuklaaseen. Haluankin LC Ellenin puolesta kiittää kaikkia keräykseen lahjoittaneita!

Mitä kautta löydätte avun tarpeessa olevat?

— Avun tarpeessa olevista saamme vinkkiä muun muassa terveys- ja sosiaalitoimelta ja seurakunnalta. Meille tulee tieto vain siitä, millaista apua tarvitaan, ei koskaan sitä kenelle apu menee, ellei avun tarvitsija tai saaja ole siihen suostuvainen.

Minkälaista toimintaa ensi vuoden toimintasuunnitelmaanne sisältyy?

— Toimintasuunnitelmat tehdään aina toimintakaudeksi kerrallaan eli syksystä kevääseen. Vähän niin kuin koulun lukuvuosi. Tänä syksynä olemme järjestäneet esimerkiksi yhteislaulua Patteritie 10 asukkaille, osallistuneet Syysjyräykseen, haravoineet hautausmaata, paketoineet lahjoja kotihoidon asiakkaille ja vielä on edessä ainakin osallistuminen joulumarkkinoille. Keväällä on suunnitelmissa mennä yhdessä LC Luumäen kanssa järjestämään Vallikodille perinteistä kevättapahtumaa, jossa paistetaan makkaraa, kahvitellaan ja tehdään jonkinlaista pientä hemmottelua asukkaille. Pienempää toimintaa suunnittelemme aina klubi-iltojemme yhteyteen kauden edetessä. Kesäkuun lopussa on tietysti vielä Ellenien toimintakauden huipennus eli Korkkarit kopsuu -tapahtuma, johon toivomme taas runsasta osallistujamäärää.

Vapaaehtoisten päivä

Suomessa vietetään vuosittain valtakunnallista vapaaehtoisten päivää 5. joulukuuta.

Päivää organisoi Kansalaisareena-yhdistys, joka kutsuu vapaaehtoiset, yhteisöt sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan aktiivit ympäri Suomen osallistumaan vapaaehtois- ja vertaistyöstä käytävään keskusteluun, juhlistamaan vapaaehtoisuutta, kiittämään ja kannustamaan vapaaehtoisia ja vertaisia sekä järjestämään vapaaehtoisaiheisia tapahtumia.

