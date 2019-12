Montolan puhallinorkesteri konsertoi kirkossa sunnuntaina

0

Montolan puhallinorkesteri konsertoi Luumäen kirkossa sunnuntaina. Konsertti alkaa kello 17.

Orkesteri soittaa sävelmiä niin Suomesta kuin ulkomailta. Tarjolla ovat muun muassa tunnetut ja suositut joulusävelmät Adeste fidelis, Coventry carol, Sydämeeni joulun teen ja Jouluyö, juhlayö.

Konsertin laulusolisteina ovat nuoret laulajat Tuomas Kujala ja Janika Suoranta. He esittävät laulut Varpunen jouluaamuna ja Tähti, tähdistä kirkkain. Yli 20 soittajan Montolan puhallinorkesteria johtaa kapellimestari Inka Puhakka.

Lappeenrantalainen Montolan puhallinorkesteri on perustettu vuonna 1911. Soittajat ovat pääosin harrastajia, mutta mukana on myös musiikin ammattilaisia.

Montolan puhallinorkesteri on tehnyt kaksi omaa äänilevyä: Jokeri (1986) ja Montola Avenue (2008). Orkesteri on mukana myös Ajaton joulu -levyllä.

Suomen Puhallinorkesteriliitto palkitsi Montolan puhallinorkesterin maaliskuussa 2012 Vuoden Puhallinorkesteri -tunnustuksella.

