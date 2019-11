Pääkirjoitus: Moni huolehtii asuntonsa arvoa

0

Suomalaisista lähes joka neljäs, 23 prosenttia, pelkää asuntonsa arvon alenevan. Asiasta uutisoi Yle Taloustutkimuksella teettämäänsä tutkimukseen pohjaten.

Tutkimuspäällikkö Juho Rahkosen mukaan tulokset kertovat osaltaan asuntomarkkinoiden rajusta jakaantumisesta. Ei juuri yllätä, että maaseudun pienillä paikkakunnilla on suhteessa enemmän asuntonsa arvosta huolehtivia kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Noidankehää tuntuu olevan kovin hankala päästä karkuun. Negatiivinen kierre ruokkii itse itseään. Kaupungistuminen, väestön vanheneminen, syntyvyyden lasku. Kun väki vähenee, ostovoima hiipuu ja palvelut kaikkoavat.

Oma koti on yleensä

elämän suurin sijoitus.

Kuten tutkimuspäällikkö Rahkonen Ylelle toteaa, pelko hintojen laskusta on ymmärrettävä. Oma koti, oli se sitten kerrostaloasunto tai omakotitalo, on yleensä elämän suurin sijoitus. Tai ainakin tärkein. Huolestuttaahan se, jos eteen tuleekin olosuhteiden pakko ja on muutettava toiselle paikkakunnalle eikä asunto käy kaupaksi. Pahimmillaan velkaa voi olla vielä enemmän kuin mikä asunnon nykyinen arvo on. Vaikka siis myynti onnistuisikin, taloudellisessa mielessä voi edelleen jäädä kahden asunnon loukkuun.

Kunnilla on krooninen tarve löytää uusia asukkaita. Se taas tarkoittaa kaavoittamista yhä houkuttelevimpien asuinalueiden syntymiseksi. Nurinkurista onkin, että myös kaavatyö voi lisätä lähialueiden olemassa olevien asukkaiden huolta oman asunnon hintakehityksestä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.