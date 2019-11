Sopimuspalokuntalainen ja poliisi olivat jäädä auton alle Kuutostien onnettomuuspaikalla — pelastuslaitos vetoaa autoilijoihin pelastajien työturvallisuuden säilyttämiseksi

0

Pelastushenkilöstön työturvallisuus vaarantuu vakavasti onnettomuuspaikoilla, tiedottaa Etelä-Karjalan pelastuslaitos.

Tiistaina Kuutostiellä Luumäellä tapahtuneen onnettomuuden pelastustöissä sopimuspalokuntalainen ja poliisi olivat lähellä jäädä auton alle. Viime joulukuussa palokuntalainen joutui auton töytäisemäksi onnettomuuspaikalla Etelä-Savossa Viitostiellä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ollaan erittäin huolissaan auttajien työturvallisuudesta liikenneonnettomuuspaikoilla. Viestintäpäällikkö Johanna Franzén kertoo, että osa autoilijoista käyttäytyy täysin piittaamattomasti.

— Onnettomuuspaikoilla ajetaan ylinopeutta, ei välitetä liikenteenohjauksesta ja pahimmillaan vielä samaan aikaan kuvataan kännykkäkameroilla onnettomuutta. Tilanne on erittäin vakava henkilöstömme työturvallisuuden kannalta, Franzén kertoo tiedotteessa.

Viestintäpäällikkö kehottaa kaikkia autoilijoita kunnioittamaan pelastushenkilöstön työtä ja onnettomuuden osallisia sekä kantamaan vastuuta turvallisuudesta.

— Jokaisella on oikeus yksityisyyteen joutuessaan onnettomuuteen. Myös pelastushenkilöstöllä on oikeus mennä ehjänä kotiin työvuoron jälkeen, Franzén korostaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

Aiemmin aiheesta: Paperirekan kaatuminen katkaisi liikenteen Kuutostiellä Jurvalan liittymien välillä — kiertotie kulkee Jurvalan kautta (26.11.2019)

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.