Kotkaniemessä palataan joulunalustunnelmiin 1914 — näytelmällinen opastettu kierros tempaisee katsojat Svinhufvudien ja muun talonväen elämään ja aherrukseen

Marraskuun lopulla 1914 Kotkaniemessä valmistellaan joulua ja Svinhufvudien Mary-tyttären vihkiäisiä. Leivonnaiset tuoksuvat ja talonväki odottaa suurta juhlaa.

Euroopassa kuitenkin riehuu jo sota, ja Suomen suuriruhtinaskunnassa venäläistämistoimet jatkuvat.

Näistä asetelmista käynnistyy Maria Fominin käsikirjoittama Joulun alla 1914 -esitys.

— Tämä on enemmänkin opastettu kierros kuin perinteinen näytelmä, kertoo Kotkaniemen taloudenhoitaja Alma Kottelinia esittävä Ritva Vanhoja.

Näytelmäryhmä Ukonhatut esitti Joulun alla 1914 -kertomuksen jo vuosi sitten. Nyt mukana on muutama uusi kasvo, kuten Ukonhattujen puheenjohtaja Pekka Rautio pehtoori Fredrik Virtasen ja Kotkaniemessä vierailleen itsenäisyysmies Adolf von Bonsdorffin rooleissa.

Tiistai-iltana pidettyyn kenraaliharjoitukseen saapunut yleisö sai kokea kiinnostavan, noin tunnin mittaisen kierroksen, joka viritti tunnelman paitsi lämpimään joulun odotukseen, myös syntymäisillään olevan itsenäisen kansakunnan kohtalonhetkiin.

Tarina herättelee kaikkia aisteja. Siinä ovat mukana tila, äänet, tuoksut ja kuvat, kertovat tekijät.

Ensi-ilta on lauantaina 30. marraskuuta. Kaikkiaan esityksiä on kuusi. Viimeisen kerran kierrokselle lähdetään 15. joulukuuta.



Esityksiä järjestetään myös tilauksesta enintään 15 hengen ryhmille. Kierros ei ole esteetön, sillä sen aikana kuljetaan portaissa.

Joulun alla 1914 tempaisee mukaansa alusta lähtien. Taloudenhoitaja kertoo Kotkaniemen jouluvalmisteluista, pöytiä katetaan, vanha palvelija Leena-Stiina pudottaa puhdistettavaksi otetut kristallit lattialle, joten katsojat joutuvat kiertämään yläkertaan keittiön portaiden kautta.

— Leena-Stiina oli jo iäkäs. Hän kuoli kaksi vuotta myöhemmin, kertoo roolissa oleva Virve Houni.

Yläkerrassa vieraat ottaa vastaan Svinhufvudien poika Eino. Mary-tytär puolestaan on huoneessaan sovittamassa hääpukuaan ompelijan kanssa.

Kun vieraat pääsevät takaisin alakertaan, tarjoutuu hyvä tilaisuus ikään kuin salakuunnella P.E. Svinhufvudin ja Adolf von Bonsdorffin välillä kiivastakin keskustelua.

Tämähän on aivan kuin olisi

talossa ihan oikeana vieraana.

Katsoja

Matkan varrella mieleen tarttuu melkein huomaamatta pieniä palasia 105 vuoden takaisesta tuomari Svinhufvudin ja hänen perheensä sekä palvelusväen elämästä.

— Kun kahvipöydässä oli kaneliässiä, seurueessa tiedettiin, että nyt voidaan turvallisin mielin puhua isänmaan asioista. Ässäpiparit toimivat itsenäisyyshenkisten salaisena koodina, Ritva Vanhoja kertoo.

Vähemmän dramaattista, mutta yhtä kaikki mielenkiintoista, on kuulla lipeäkalan aikaa vievästä valmistuksesta ja joulukinkkujen suolauksesta. Pieni sympaattinen yksityiskohta on sekin, että Ukko-Pekka rakasti sokerikakkua. Kahvipöytä ei ollut täydellinen ilman kakkua.

Yleisö pääsee kierroksen päätteeksi Ellen Svinhufvudin joulutunnelmiin. Verannalle on katettu glögiä sekä inkivääri- ja siirappipipareita. Muhkeat possunmuotoiset siirappipiparit on tehty alkuperäisellä Kotkaniemen muotilla, englantilaisten inkivääripiparkakkujen ohje taas on Ritva Laijoen kirjasta Kakkuja ja kahvikutsuja, leivontareseptejä Svinhufvudien suvun naisten kokoelmista.

— Tämähän on aivan kuin olisi talossa ihan oikeana vieraana ja pääsisi Ellenin pöytään, henkäisee eräs katsoja.

Siltä se tosiaan tuntuu. Ritva Vanhoja huomauttaa, että vaikka talossa on nykyisin paljon sellaista, mitä sieltä ei vielä tuohon aikaan löytynyt, tunnelmasta pyritään luomaan mahdollisimman aito.



Svinhufvudien perheelle joulu 1914 ei valitettavasti ollut ilon juhla. P.E. Svinhufvud pidätettiin 25. marraskuuta. Mary-tytär ja Olof Walfrid Alfthan vihittiin joulukuun kuu-

dentena Viipurin lääninvankilan kansliassa, jossa morsiamen isä pääsi vakavana seuraamaan tilaisuutta.

P.E. Svinhufvud karkotettiin Siperiaan, jonne myös Ellen puolisoaan silloin seurasi. Ellen kävi Siperiassa vielä kahdesti ennen Svinhufvudin vapautumista 1917.

Kun Svinhufvudit saapuivat Tymskojen kylään jouluksi 1914, he hankkivat heti elämän perustarvikkeet kylmään vuokra-asuntoon. Joulukoristeiksi saivat riittää tuolin selkänojaan kiinnitetyt männynoksat.



Ukonhatut tekee historiaa eläväksi

Pääosin luumäkeläisistä harrastajanäyttelijöistä koostuva Näytelmäryhmä Ukonhatut on lyhyessä ajassa kasvanut viidentoista jäsenen aktiiviseksi ryhmäksi, johon kuuluu myös käsikirjoittajia ja puvustuksen taitajia.

— Pystymme tekemään esityksiä Etelä-Karjalan kohteisiin myös Luumäen ulkopuolella, sanoo puheenjohtaja Pekka Rautio.

Ensi kesäksi Ukonhatut valmistavat Kotkaniemeen uuden draamakierroksen nimeltään P.E. Svinhufvud vastaan Suomen valtio, joka sijoittuu vuoteen 1925. Näytelmän on kirjoittanut Seija Suurinkeroinen täydennettynä Kotkaniemen museon haastavista vaiheista kirjan kirjoittaneen Hilkka Suoanttilan osiolla.

Historialliset aiheet opettavat myös esitysten tekijöitä.

— Totta kai nämä asiat pitää opiskella tarkasti. Esityksissä käsitellään Suomen historiaa, siksi kaiken pitää olla faktaa, mitä puhutaan.

Ukonhattujen joukkoon mahtuu uuttakin väkeä.

— Joukkoon tarvitaan monenlaista taitajaa. Jos ei halua päärooleihin, muitakin tehtäviä on tarjolla, Suurinkeroinen kannustaa.

Kotkaniemi avoinna

Kotkaniemi on joulun alla avoinna 30.11. klo 10—16, 1.12. klo 12—16, 7.12. klo 10—16, 8.12. klo 11—16, 14.12. klo 10—16 ja 15.12. klo 12—16.

Draamaesitykset pidetään 30.11. , 1.12. , 7.12. , 8.12., 14.12. ja 15.12. Alkamisaika on klo 17. Kierroksille ilmottaudutaan etukäteen.

Lisätietoja www.kotkaniemi.fi

