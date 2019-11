Pääkirjoitus: Eksotella riittää selvitettävää

0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on viime aikoina ajautunut myrskynsilmään. Se, puhaltavatko tuulet vinhasti vain vesilasissa vaiko laajemmalti, selviää tuonnempana.

Eksoten tarkastuslautakunta päätti tehdä poliisille tutkintapyynnön hallituksen puheenjohtajasta Marja-Liisa Vesterisestä. Poliisin halutaan tutkivan, onko Vesterinen syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön tai virkavelvollisuuden rikkomiseen. Vesterinen on kiistänyt syyllistyneensä laittomuuksiin.

Kuluvan viikon keskiviikkona Eksoten hallitus päätti aloitteen perusteella tilapäisen valiokunnan asettamisesta. Valiokunnan tehtävänä on selvittää, nauttiiko Vesterinen edelleen Eksoten valtuuston luottamusta kuntalain edellyttämällä tavalla. Aloitteen allekirjoitti 16 valtuutettua.

Myös työtuomioistuimen antama tuomio Eksoten palkkausjärjestelmästä mutkistaa tilannetta. Tuomiossa on kyse kolmen eksotelaisen saatavasta, mutta vaikutukset skaalattuna koko ratkaisun vaikutuspiirissä olevaan henkilöstöön voivat olla euromääräisesti Eksoten talouden kannalta erittäin merkittäviä.

Eksoten hallitus ja jäsenkuntien kuntajohtajat käsittelivät asiaa aiemmin marraskuussa. Sitä onkin hiukan ihmetelty, kun mainitut taloudelliset kokonaisvaikutukset ovat jääneet varsin pienelle julkiselle huomiolle.

Tarkkoja lukuja ei ole kerrottu, mutta tiettävästi maksuosuuksiin valuvat summat ovat sitä luokkaa, että ne voivat ravisuttaa todenteolla yksittäisten kuntien taloudenpitoa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

