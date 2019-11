Luumäen joulunodotus laukaistaan käyntiin tänään — joulunavaus alkaa torilla kello 17

0

Luumäen joulukauden avaustapahtuma järjestetään Taavetin torilla perjantaina 22. marraskuuta kello 17—19. Paikalla on paikallisia myyjiä tuotteineen, jouluinen musiikki soi ja joulupukkikin on paikalla. Pukin henkilöllisyyttä voi perinteiseen tapaan arvailla.

Tervehdyksensä esittävät kunnanjohtaja Anne Ukkonen, tapahtuman järjestämisestä vastaavan Luumäen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Juha Saajoranta ja seurakunnan kappalainen Raija Henttonen.

Nälkäisenä joulunodotukseen ei tarvitse ryhtyä, sillä yrittäjäyhdistys on varannut grillimakkaraa 200 ensimmäiselle maksutta.

Joulunavauksen yhteydessä sytytetään jouluvalot torin laidan suureen kuuseen.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.