Iskulauseita huudellen turvetuotantoa vastaan — bussilastillinen mielenosoittajia saapui suojelemaan Vaajersuota

Tunnelma alkoi sähköistyä keskellä metsäautotietä Miehikkälän ja Luumäen rajamailla, kun punainen bussi peruutti Kelusen laavun parkkipaikalle. Autosta purkautui nelisenkymmentä mielenosoittajaa, jotka olivat lähteneet aamulla Tampereelta ja ajaneet Helsingin kautta Kaakonkulmalle.

— Matka meni oikein hyvin. Suunnittelimme iskulauseita ja pidimme kannustavia puheita, Suomanifesti-ryhmän perustajajäsen Emmi Liinalaakso ilmoitti ja patisteli porukkaansa teltan pystytykseen ja nuotion tekoon.

Myöhässä saapunutta bussia oli lauantaina iltapäivällä odottelemassa joukko paikallisia asukkaita ja järjestöjen edustajia. Porukkaan liittyi myös Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, joka luokitteli itsensä tässä yhteydessä paikalliseksi asukkaaksi.

— Tulin 28 kilometrin päästä Luumäeltä, jossa vietän kaikki kesälomat ja talvellakin vähintään joka toisen viikonlopun. Tämä turvetuotantohanke herättää aika paljon keskustelua myös Luumäellä. Eihän tästä taida olla kuin sata metriä Etelä-Karjalan puolelle.

Paikalliset ihmiset kyllä tietävät, että

turpeenoton päästöt pilaavat vesistöjä.

Heidi Hautala

Hautala huomautti, että turpeen energiatuotanto on yksiselitteisesti Suomen ilmastotavoitteiden vastaista toimintaa.

— Suomella on maailman kunnianhimoisin ilmastotavoite, jonka mukaan Suomi on hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Uusien laskelmien mukaan Suomen hiilinielut on kuitenkin arvioitu suurin piirtein kaksi kertaa liian suuriksi, joten päästöjä pitää vähentää entistä enemmän.

Hautalan mukaan myös maankäytössä pitää tapahtua suuria muutoksia, jos Suomi aikoo päästä ilmastotavoitteeseensa.

— Jos maankäytössä ei tehdä muutoksia, tarvitaan suurempia muutoksia jollain muulla sektorilla. Turpeen energiakäytön lopettaminen olisi yksi kustannustehokkaimpia toimia hiilineutraaliuden edistämiseksi. Siinä pääsisimme myös helpommalla, sillä liikenteen päästöjen vähentäminen on tarpeeksi vaikeaa muutenkin.

Hautala korosti sitä, ettei turveala voi olla poikkeus ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Maailman kunnianhimoisimman ilmastopolitiikan toteuttamiseksi kaikki toimenpiteet on saatava käyttöön.

— Ei ole mikään salaisuus, että turve on erittäin fossiilinen polttoaine, jonka aiheuttamat päästöt ovat suuret. Turpeenpolton sallimisessa ei ole minkäänlaista logiikkaa Suomen ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

Hautala nosti esille myös turvetuotannon luonnolle aiheuttamat haitat.

— Vaikka kuinka väitetään, ettei turpeenotosta aiheudu vesistöpäästöjä, paikalliset asukkaat kyllä tietävät, että turpeenoton päästöt pilaavat vesistöjä.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) käynnistämältä ilmastolain uudistukselta Hautala odottaa järeitä keinoja turvetuotannon alasajamiseen.

— Turpeen verotuksen kiristäminen on yksi keino, mutta muitakin keinoja täytyy löytyä.

Mielenosoituksen

paikka löytyi netistä

Emmi Liinalaakso kertoi perustaneensa ystäviensä kanssa Suomanifesti-ryhmän, koska halusi ilmastoaktivistina keskittää omat resurssinsa konkreettiseen asiaan.

— Globaalisti ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan valtavasti erilaisia toimia, mutta turvetuotanto on Suomen ilmastohäpeäpilkku, joka suomalaisten täytyy hoitaa kuntoon. Tuotanto on haitallista ympäristölle ja ilmastolle aivan samalla tavalla kuin kivihiili Saksassa. Suot voisivat olla hiilinieluja, mutta niistä tehdään päästölähteitä.

Vapon suunnitelmat Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen perustamiseksi Liinalaakso löysi internetistä etsiessään uhanalaista suota mielenosoitusta varten.

— Me näytämme tänään hallitukselle ja Vapolle, että hallitusohjelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi on ihan riittämätön. Tämä on uuden kansanliikkeen alku, Liinalaakso nostatti tunnelmaa mielenosoitukseen kokoontuneiden joukkojensa edessä.

Myös Heidi Hautala tarttui megafoniin.

— Suomen soista on tullut valtavia päästölähteitä. Turve on jopa pahempaa kuin kivihiili. Meidän yhteinen tehtävä on osoittaa, että ilmastotavoitteita täytyy ruveta toteuttamaan. Uusia lupia ei saa enää myöntää ja vanhoja täytyy peruuttaa.

— Alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Suo ja Jussi jääköön, mutta kuokka pysyköön poissa tästä lähtien, Hautala kuulutti.

