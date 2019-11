Sirkusesitys pureutuu kiusaamiseen—LumoCompany kiertää kouluja kertomassa tarinaa ystävyydestä, luottamuksesta ja kiusaamisesta

0

Sini Napari (SN) ja Elina Raasakka (ER), esiinnytte LumoCompanyn YlösAlas sirkusesityksessä Luumäen kouluilla torstaina. Mitä on kyse?

— Kyse on esityksestä, jossa sirkuksen ja teatterin keinoin käsitellään tärkeitä aiheita, kuten kiusaamista ja omana itsenä olemista.

Mitä esityksellä halutaan erityisesti kertoa?

— Tämä on kiusaamisen vastainen esitys ilman sitä saarnaamista, että älä kiusaa. Tarkoitus on laittaa katsoja ajattelemaan.

Toki haluamme myös viedä taidetta kouluihin. Kierrämme esityksen tiimoilta kaikissa Etelä-Karjalan kouluissa.

Mitä sirkuslajeja esityksessä nähdään?

— Pariakrobatiaa, hyppynaruilua, käsillä seisontaa ja yksipyöräisellä ajoa.

Kuinka moni koululainen sen on nähnyt esityksen tähän saakka, ja minkälaista palautetta esityksestä on tullut?

— Lukema on nyt noin 16 000 katsojaa. Olemme saaneet tosi hyvää palautetta. Alakoululaisista huomaa, että esityksen alkaessa älämölö vaimenee ja he katsovat keskittyneesti ja esittävät jälkeenpäin kysymyksiä. Kysyä voi myös jälkikäteen Instagramissa ja siellä on kerrottu kiusaustarinoita, ja todettu, että esitys on antanut voimaa ja rohkeutta olla oma itsensä.

Olette molemmat valmistuneet Salpauksen sirkusartistikoulutuksesta Lahdesta. Kuinka päädyitte sirkusalalle?

— Jaamme pitkän sirkustaustan Taidekoulu Estradista. Meillä on samanlainen tarina miten unelma sirkuksen tekemisestä kypsyi ajatuksiksi, ja lähdimme molemmat lukion jälkeen opiskelemaan alaa. — ER: Se oli nyt tai ei koskaan. Totesin, että jos en nyt mene kouluun, kadun sitä loppuikäni. Yliopistoon voin mennä myöhemminkin.

— SN: En olisi voinut lukion päättyessä kuvitella eläväni ilman sirkusta.

Esityksen kesto on noin 25 minuuttia. Kuinka tiukka fyysinen rypistys esitys on?

— Tämä ei ole rankimmasta päästä esityksiä, koska siinä on myös paljon puhumista. Toisaalta kyllähän kaksi esitystä päivässä on rankkaa, sillä lavalle mennessä antaa aina kaikkensa.

Onko teille sattunut koskaan haavereita sirkustelussa?

— ER: Ainahan pientä sattuu, mustelmia ja kolhuja, mutta mitään vakavampaa ei ole käynyt. Nyt on syytä koputtaa puuta.

— SN: Opetustöissä olen rikkonut itseäni, ranne ja nilkka on saanut osumaa. Vammat eivät kuitenkaan ole olleet pysyviä.

Mistä aineksista hyvä sirkustaiteilija on tehty?

— Pitää tykätä siitä mitä tekee ja ymmärtää, että on myös huonoja päiviä, jolloin mikään ei onnistu. Ei saa lannistua, vaan pitää opetella olemaan positiivinen.

Fakta

LumoCompany kiertää kouluja

LumoCompanyn sirkusesitys YlösAlas kiertää Etelä-Karjalan kouluja.

Esitys on torstaina 21. marraskuuta Kangasvarren ja Taavetin kouluilla. Kaikkiaan esityksiä maakunnassa on 49.

Toteutetaan Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston tuella ja tarjotaan kouluille ilmaiseksi.

