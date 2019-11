Lujabetoni aloittaa yt-neuvottelut — Taavetin tehtaalla neuvotellaan enimmillään yhdeksän henkilön työsuhteen päättämisestä, taustalla asuntorakentamisen hiipuminen

0

Lujabetoni Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut (yt) koskien henkilöstön vähentämistä yhtiön Taavetin tehtaalla. Yksikönjohtaja Kari Turusen mukaan neuvotteluissa tavoitellaan maksimissaan yhdeksän henkilön työsuhteen päättämistä. Yt-neuvottelut aloitetaan torstaina 28. marraskuuta. Niiden kestoa ei ole määritelty, mutta neuvottelujen tarkoitus on varautua tulevan vuoden haasteisiin.

Lujabetonilla on yt-prosessit meneillään parhaillaan myös yhtiön Hämeenlinnan hormituotannossa ja Siilinjärven tehtaalla koskien tehtaan koko tuotantoa.

Turusen mukaan henkilöstön vähennystarve johtuu asuntotuotannon taantumasta.

— Markkina on kääntynyt laskusuuntaan ja ensi vuodelle julkisivutuotantoon ennustetaan 15 prosentin laskua, Turunen sanoo.

Yhtiö pyrkii tehostamaan tuotantoprosessejaan.

— Työvaiheiden kehittämismahdollisuuksia pohditaan laajasti.

Taavetin tehdas tuottaa betonisia julkisivuelementtejä ja työllistää noin 60 henkilöä. Lujabetonilla on julkisivuelementtien tuotantoa on myös Hämeenlinnassa, mutta kaksi kolmasosaa siitä on keskitetty Taavettiin.

— Asuntorakentamisen hiljeneminen koskee erityisesti maakuntia, joten jatkossa pääkaupunkiseutu on markkinoilla ratkaisevassa roolissa. Taavetti on meille siinä suhteessa tärkeä tehdas.

Lujabetoni on rekrytoinut viime vuosina lisää henkilöstöä Taavettiin, sillä julkisivuelementtien menekissä on koettu useita perättäisiä huippuvuosia. Turusen mukaan viime vuosi 2018 osoittautui yhtiön elementtiliiketoiminnassa kaikkien aikojen kolmanneksi parhaaksi.

— Tänä vuonna emme yllä edellisvuoden tasolle ja ensi vuoteen on varauduttava nyt.

