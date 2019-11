Viikon verkkokysely: Oletko saanut sakot ajettuasi ylinopeutta valvontakameraan?

0

Maanteiden automaattinen nopeusvalvonta lisääntyy Suomen teillä. Taavetin ja Haminan välinen tieosuus VT26 on siirtymässä nopeusvalvonnan piiriin. Uudenaikaiset kameratolpat on hiljattain pystytetty ja poliisi päättää, milloin varsinainen nopeusvalvonta aloitetaan. Luumäellä valvontakameroita on ennestään Itsenäisyydentiellä sekä Kuutostiellä Hietamiehen tienhaaran läheisyydessä tien moöemmilla puolilla.

Oletko sinä ajanut valvontakameraan ylinopeutta ja saanut siitä huomautuksen, rikesakon tai sakkorangaistuksen?

