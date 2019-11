Uudet tolpat ja kotelot asennettiin paikoilleen — varsinainen nopeusvalvonta alkaa myöhemmin

0

Automaattisen liikenteenvalvonnan rakennustyöt ovat alkaneet valtatiellä 26.

Kuluvan viikon tiistaina Linnalantien risteyksen molemmille puolille asennettiin tolpat ja kotelot nopeusvalvontalaitteistoille.

Varsinaisia kameroita uudentyyppisissä peltipoliiseissa ei vielä kuitenkaan ole.

— Työt ovat kesken. Esimerkiksi sähköjä ei vielä ole vedetty. Kameroiden asentamisesta päättää poliisi, projektipäällikkö Olli Rossi Intelligent Traffic Management Finlandista kertoi tiistaina iltapäivällä.

Valtatielle 26 tulee kaikkiaan kuusi valvontapisteparia eli yhteensä 12 tolppaa. Neljä tolpista on Luumäen puolella ja loput Haminassa.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) tiedotti elokuussa, että valvontapisteiden sijoittelu on suunniteltu yhteistyössä poliisin kanssa.

Automaattinen valvonta kohdentuu asutuksen ja liittymien läheisyyteen alueille, joilla on alhaisempi nopeusrajoitus tai muuten haasteellisille tieosuuksille, joissa on haluttu turvata tielle määritetty nopeustaso.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

