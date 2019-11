Lehtiä voi hakea postilakon aikana jatkossa myös Jurvalasta — toinen noutopiste säilyy Luumäen Lehden konttorilla

0

Postilakon takia ilman lehteä jäävät Luumäen Lehden tilaajat voivat hakea paperisen lehtensä lakon jatkuessa myös Jurvalan Sale-myymälästä.

Lehtiä voi noutaa edelleen myös Luumäen Lehden konttorilta Taavetista osoitteesta Linnalantie 53.

Maanantaina 11. marraskuuta alkanut lakko on vaikeuttanut lehtien jakelua.

Lakko pysäytti lehtien päivä- ja etäjakelun, mutta lähinnä taajama-alueet kattava varhaisjakelu toimii normaalisti.

Postilakon aikana Luumäen Lehden näköislehti on lisäksi luettavissa maksutta verkossa.

Tabletteihin ja kännyköihin kannattaa ladata maksuton mobiilisovellus, sillä se on optimoitu langattomiin päätelaitteisiin

LUUMÄEN LEHTI

