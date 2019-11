LuFT haki pisteen Imatralta — salibandyjuniorien kausi jatkuu alemmassa jatkosarjassa, kotiturnaus on edessä joulukuun alussa

0

LuFT pelasi Kaakkois-Suomen salibandyn D1-juniorien alkusarjan viimeiset ottelut viime sunnuntaina Imatralla.

Ensimmäisessä ottelussa luumäkeläiset hävisivät lappeenrantalaiselle PoNoVolle 8—4, mutta saivat yhden pisteen, kun toinen ottelu Imatran Voiman Generaattoreita vastaan päättyi tasatulokseen 6—6.

Alkusarjan kuudesta ottelusta LuFT kairasi yhden voiton ja yhden tasapelin ja taipui tappioon neljästi.

Hienoa on ollut seurata

uusien maalivahtien otteita.

Juha Tervonen

Valmentaja Juha Tervosen mukaan joukkueen tekemisessä on kehittämisen varaa, mutta ikäerotkin vaikuttavat. Kuluvalla kaudella D1-ikäluokkaa ovat vuonna 2006 syntyneet.

— Kenttäpelaajista yksi on syntynyt vuonna 2005 ja kolme on 2006 syntyneitä. Loput ovat syntyneet vuosina 2007—2008. Tästä syystä kaksinkamppailuja luonnollisesti hävitään paljon.

— Hienoa on ollut seurata uusien maalivahtien otteita, he ovat menneet paljon eteenpäin.

Alkusarjan sijoituksen perusteella LuFTin kausi jatkuu ikäluokan alemmassa jatkosarjassa. Heti ensimmäinen turnaus pelataan kotikentällä Taavetti-hallilla sunnuntaina 1. joulukuuta.

Tulokset 17.11.

LuFT — PoNoVo 4—8

Voima Generaattorit — LuFT 6—6

