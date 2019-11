LuPo avaa futsalkauden Kaakon Kolmosessa — vastassa on tuttuja joukkueita, viime talvena LuPo sijoittui samassa sarjassa viidenneksi

0

LuPon miesten edustusjoukkue on mukana edellisvuosien tapaan Kaakon Kolmosen futsalsarjassa.

Ensimmäiset ottelut pelataan ensi lauantaina 23. marraskuuta Korian monitoimitalolla Kouvolassa.

Avausturnauksessa vastassa ovat Kotkan Kiri ja isäntäjoukkue Korian Ponsi. Ottelut alkavat Korialla kello 12.30 ja 14.30.

Kaakon Kolmonen pelataan tänä talvena kahdeksan joukkueen kaksinkertaisena sarjana. Näin ollen otteluita kertyy kauden aikana 14 joukkuetta kohden.

Ottelut pelataan viikonloppuisin ja pelipäivä pitää sisällään normaalisti kaksi ottelua.

Tälläkin kaudella vastaan asettuu tuttuja joukkueita Kaakon kulmalta. Luumäen Poikien lisäksi mukana ovat FC Parru (Lappeenranta), FC Villisiat (Elimäki), Korian Ponsi, Kotkan Kiri, MYPA FC (Myllykoski), Ristiinan Pallo sekä Ryökäleet (Joutseno). Union Plaani (Heinola) uupuu viime vuonna mukana olleista joukkueista.

Luotto joukkueen osaamiseen

on kova.

Timo Ahola

Viime vuonna LuPo sijoittui hyvätasoisessa sarjassa viidenneksi. Sarjan voitti ylivoimaisesti joutsenolainen Ryökäleet.

Ristiinan Pallo ja FC Parru sijoittuivat toiseksi ja kolmanneksi. Avausturnauksessa vastaan asettuvat Kiri ja KPonsi olivat sarjataulukossa heti LuPon ylä- ja alapuolella.

LuPon pelaajatilanne on viime kesän tapaan nihkeä. Kesäkaudella loukkaantumisten vuoksi sivussa olleista pelaajista monikaan ei ole vielä liittynyt talvikauden harjoitusvahvuuteen.

Päävalmentaja Timo Ahola on kaikesta huolimatta luottavainen alkavaan futsalkauteen.

— Luotto joukkueen osaamiseen on kova. Mukana olevat pelaajat tietävät itse vastuunsa tällaisina haastavina aikoina, Ahola toteaa.

Vastuuta joukkueessa kantavat samat runkopelaajat kuin kesäkaudella, vaikka kaikki viheriöllä esiintyneet pelaajat eivät siirtyneetkään kesäkauden jälkeen futsalin pariin. Hankalan pelaajatilanteen toivotaan parantuvan talven edetessä.

Joukkue ei ota paineita talvikaudella menestymisestä, vaikka jokaisesta ottelusta lähdetään luonnollisesti hakemaan parasta mahdollista lopputulosta eli omaa hyvää peruspeliä ja voittoa.

— Tavoitteena on se, että joukkue pysyy hyvin yhdessä ja ehjänä. Taitojen ja kunnon ylläpitämisen lisäksi tarkoituksena on kasvattaa joukkuehenkeä entisestään, Ahola tiivistää.

LuPon joukkue on harjoitellut alkusyksyn aikana kahdesti viikossa tiistaisin ja lauantaisin.

Taavetti-hallilla pidettävissä harjoituksissa on pääasiassa keskitytty pelaamaan oman joukkueen kesken.

Kesäkautta pohditaan vasta keväällä

Jalkapallokausi 2020 häämöttää pitkän talven takana.

LuPon päävalmentaja Timo Ahola ei vielä halua kommentoida ensi kesän suunnitelmia.

— Pelataan talvikausi ensin rauhassa ja katsotaan keväällä, mikä joukkueen ja sarjajärjestelmän tilanne on, päävalmentaja kommentoi.

LuPo kamppaili koko viime kesän hankalan pelaajatilanteen kanssa ja oli lopulta hampaaton astetta kovemmassa sarjassa.

Edellisvuoden Vitosen mestarijoukkueesta oli pudonnut tärkeitä pelaajia erinäisten syiden vuoksi. Harmittavan moni avainpelaaja oli koko kauden ajan sairasosastolla.

Nelosen sarjataulukon viimeiselle sijalle jääneen LuPon kohtalona on putoaminen takaisin Vitoseen.

Epävirallisten tietojen mukaan tänä kesänä Vitosen kärkikaksikkoon sijoittuneet Lappee JK ja RPS Lions (Ruokolahti) eivät olisi kuitenkaan kiinnostuneita nousemaan Vitosesta Neloseen, joten ensi kauden osalta kaikki on vielä avoinna sarjajärjestelmän ja joukkueiden osalta.

JANNE KUNINGAS

toimitus@luumaenlehti.fi

