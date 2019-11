Luumäkeläinen kuljetusyritys alansa ykkönen maakunnassa — Aho & Nuutisen rekoilla kulkee puuta, kiveä ja elementtejä

0

Luumäkeläisen Kuljetusliike Aho & Nuutisen kalusto kulkee kumipyörillä, mutta yrityksen menestyksekäs liiketoiminta seisoo puisella, kivisellä ja betonisella perustalla.

Yritys sijoittui jälleen kerran kärkisijoille Kauppalehden maakuntien parhaat -vertailussa.

Ensimmäiseksi Aho & Nuutinen kiilasi myös Luumäen suurimpien yhteisöveron maksajien listalla 267 000 eurolla.

— Jos jotkut kokevat, että meistä on liikenteessä pelkkää haittaa, niin on meistä kunnalle jotain hyötyäkin, Harri Aho kuittaa.

Kun yrityksellä on useita tukijalkoja, suhdanteet eivät koettele niin pahoin.

— Rakennuspuoli on vetänyt kymmenen vuotta hyvin. Nyt on näkyvissä se, että sahapuoli ei vedä niin hyvin Keski-Euroopan puun ylitarjonnan vuoksi, Aho selvittää.

Aho & Nuutisen kolmisenkymmentä rekkaa kuljettavat kaakkoissuomalaista raakapuuta Stora Enson ja UPM-Kymmenen tehtaille.

Toinen puoli liikevaihdosta syntyy rakennuselementtien kuljettamisesta Kuutostien varrelta muiden muassa Luumäeltä ja Joutsenosta sekä Uudenmaan ja Kotkan tehtailta eri kohteisiin. Elementtikuljetusten suurimmat urakanantajat ovat Parma ja Lujabetoni.

— Meillä on raskaat ja pitkät ajoneuvoyhdistelmät, jotka vaativat kuljettajilta hyvää ammattitaitoa, Janne Nuutinen mainitsee.

Yrittäjät ovat johtaneet yritystään sekä tietokoneen että rekan ratin takaa.

— Yrittäjän on hyvä tietää koko ajan, mitä kentällä tapahtuu, Nuutinen muistuttaa.

Yrittäjän on hyvä tietää koko ajan,

mitä kentällä tapahtuu.

Janne Nuutinen

Molemmat yrittäjät ovat kuorma-autoilijoita jo kolmannessa polvessa. Yritys perustettiin vuonna 1987.

Silloin Paavo Nuutinen ja Harri Aho yhdistivät voimansa kahdella puutavara-autolla.

Yrityksen nykyiset täysperävaunuyhdistelmät ovat kokonaispainoltaan 76-tonnisia. Pitkien elementtien rahtaamista varten on erikoiskuljetuskalustoa, joilla voidaan kuljettaa jopa 32 metriä pitkiä elementtejä.

Harva luumäkeläinen tietää, että omasta kunnasta löytyy myös kiviteollisuuden raaka-ainetta. TG-Granit louhii Mätön kylässä raakakiveä, jota Aho & Nuutisen rekat kuskaavat vientisatamiin.

— On vähän säälikin, että suomalaista raakakiveä laivataan Kiinaan ja tuodaan sitten tuotteina takaisin. Kannattaisi panostaa kotimaiseen jalostukseen, Harri Aho mainitsee.

Yrityksen liiketoiminta perustuu pääosin pitkiin sopimuksiin teollisuuden kanssa.

— Olemme tehneet ne työt mitä on luvattu ja sovituissa aikatauluissa, Nuutinen sanoo menestyksen yksinkertaiseksi reseptiksi.

— Kyllähän suuremmilla autoilla saa lisää tehoa kuljetuksiin, mutta ne ovat kalliita investointeja, hän mainitsee.

Luumäki on kuljetusliikkeelle logistisesti erinomainen sijaintipaikka ja myös tiestö on kehittynyt viime vuosina selvästi.

— Kuutostie on tosi hyvä Luumäeltä Imatralle ja säästää polttoainettakin. Ylämaan ja Virolahden tietkin ovat hyviä, mutta Taavetin ja Haminan väli ei ole parantunut ohituskaisto-

jen ansiosta vaan pikemminkin päin vastoin, Aho kritisoi.

— Taavetin ja Haminan väli epäonnistui, koska vähät rahat pantiin hölmöihin ohituskaistoihin eikä levennetty tietä puolella metrillä kummaltakin puolelta. Kaiken huippu on Kurvilan kurviin rakennettu ohituskaista, Aho jatkaa.

Suurimmat yhteisöveron maksajat Luumäellä

1) Kuljetusliike Aho & Nuutinen 267 000 euroa.

2) Mense Oy 84 000 euroa.

3) P & P Betonilattiat 34 000 euroa

4) Luumäen Osuuspankki 20 000 euroa.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.