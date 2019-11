Hiihtomaja muutti valleilta Vallikodin luo

0

Hiihtotapahtumien tukikohtana käytettävä hiihtomaja on siirretty Taavetin linnoituksen valleilta Vallikodin alapuolelle, hiihtoladun varteen. LuPon hiihtojaoston puheenjohtaja Teemu Puputin mukaan maja jäi jo viime talvena uuden paloaseman rakennustyömaan takia pahasti mottiin ja paloaseman valmistuttua pääsy paikalle osoittautui lähes mahdottomaksi.

— Paikoitusaluekin jäi paloaseman alle.

Uusi sijainti on tarkoitettu pysyväksi ja autoilijoille on tehty lisää paikoitustilaa hiihtomajan läheisyyteen, Vallikodin henkilökunnan paikoitusalueen lähistölle.

Hiihtomaja palvelee muun muassa talven hiihtokoulujen ja hiihtokilpailuiden kokoontumispaikkana ja huoltorakennuksena. Puputin mukaan sekä hiihtokoulu että kilpailutoiminta on tarkoitus käynnistää, kun lumi saadaan maahan.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

