Uusi nuorisotila täyttyi heti avajaispäivänä — nuoret mahduttautuivat sopuisasti kirjaston siipeen

Äänekäs hälinä täytti Luumäen kunnan uuden nuorisotilan maanantai-iltana, kun nuoret tulivat joukolla ensi kertaa tutustumaan uuteen tukikohtaansa. Taa-

vetissa kirjastotalon siivessä sijaitseva kahden huoneen tila osoittautui ahtaanpuoleiseksi ja kaikuvaksi, mutta sopu antoi sijaa ja tunnelma oli rento.

— Meille tulee uusi, reilusti isompi kulmasohva. Ensi kertaa saamme ihan uuden sohvan, aikaisemmin ne ovatkin olleet kierrätyssohvia, nuoriso-ohjaaja Sanna Montonen iloitsee.

Aiempi nuorisotila Jemma sijaitsi myynnissä olevan vanhan paloasemarakennuksen yläkerrassa. Tilat olivat nykyistä avarammat eikä aivan kaikkea saatu muutossa sijoitettua uusiin tiloihin.

— Pingis ei mahtunut, Montonen mainitsee, mutta lupaa, että tilalle on luvassa yllätys.

— Tulossa on uusi pelihässäkkä, mutta pidetään yllätyksenä, mikä se on.

Ensimmäisenä iltana ahkerassa käytössä olivat eniten tilaa nielevät pelit, biljardi ja jääkiekkopeli. Tarjolla on myös monenlaisia lauta- ja korttipelejä, joiden valikoimaa on tarkoitus lisätä. Uuno ja Kimble ovat ajattomia suosikkeja.

Tulossa on uusi

pelihässäkkä.

Sanna Montonen

Nuorisotila on tarkoitettu 13—20-vuotiaille. Vanhimmasta päästä on kanta-asiakkaaksi luokiteltava 20-vuotias Elmeri Ahjolinna, joka kävi ensi kertaa silloisessa nuorisotila Nuorten navetassa jo 11—12-vuotiaana.

— Pitäähän kunnan nuorisotointa kannattaa, hän naurahtaa.

Nuoret tulevat tilaan tapaamaan toisiaan, viihtymään pelien äärellä ja yksinkertaisesti lämpimään säältä suojaan. Nuoriso-ohjaajat ovat paikalla valvomassa, ettei meno äidy turhan villiksi.

Uusi tila saa nuorilta varovaisen myönteiset arviot.

— Vähän pieni, mutta menevä, Jannika Toikka sanoo.

— Parempi kuin ei mitään, Ella Tanskanen jatkaa.

Sijainti saa kehuja, sillä kauppa on lähellä ja kirjastossa voi viettää aikaa ennen nuorisotilan aukeamista.

Tilan nimi ei ole vielä selvillä ja Sanna Montosen mukaan siitä järjestetään luultavimmin äänestys.

— Aurinko, Tanskanen heittää ehdotuksensa.

Mitä tilasta sitten nuorten mielestä puuttuu?

— Peitteitä ja tyynyjä.

— Sänky.

— Aurinko!

Aurinko viittaa Tanskasen vanhaan nuorisotilaan vuosia sitten taiteilemaan, ikkunaa sijoitettuun taideteokseen.

— Se tuodaan vielä tänne. Tai sitten tehdään ihan uusi, Montonen ehdottaa.

— Joka tapauksessa seinälle tulee vielä yksi taideteos vanhasta tilasta, se on kaikille niin tärkeä. Toivottavasti se myös vähentää tilan kaikumista.

Nuorisotilan ohjelmassa on vielä avajaistapahtuma ja joululoman kynnyksellä vietetään pikkujouluja.

Nuorisotila avoinna

Nuorisotila sijaitsee pääkirjaston Marttilantien puoleisessa siivessä (Virastotie 2). Sisäänkäynti on Luumäen hyvinvointiaseman puoleisessa päädyssä.

Nuorisotilan aukioloajat säilyivät muutosta huolimatta ennallaan.

Tila on avoinna maanantaisin kello 16—20 ja keskiviikkoisin kello 17—20. Lisäksi tila on avoinna vuoroviikoin perjantaina tai lauantaina kello 17—21.

Keskiviikkoisin kello 16—17 tila on avoinna 3.—6.-luokkalaisille.

