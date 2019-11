Vielä ehtii mukaan: Pappi johdattaa piparkakkutalkoisiin — Raija Henttonen kutsuu tänään joulumielisiä leipomaan kanssaan hyvän mielen pipareita

0

Luumäen seurakunnassa pääsee leipomaan pipareita papin johdatuksella. Mistä idea piparimaratoniin on lähtöisin, kappalainen Raija Henttonen?

— Joissakin muissa seurakunnissa on haluttu toivottaa hyvää joulumieltä jakamalla ihmisille piparipusseja. Ideaa lähdettiin täällä jalostamaan pitemmälle ja halusimme kutsua ihmiset mukaan jo leipomisvaiheeseen. Tarkoitus on toivottaa pienillä piparipusseilla hyvää joulunodotusta torin joulunavaustapahtumassa.

Käytetäänkö leivontatalkoissa omatekoista vai valmistaikinaa?

— Taikina on omatekoista ja sen tekee Marjut Juntto Maijun Mestasta.

Kuinka paljon taikinaa on varattuna ja miten paljon pipareita arvelet päivän mittaan syntyvän?

— Olen evästänyt Marjutin tiedolla, että taikinan pitäisi riittää koko päiväksi. Pipareita pitäisi syntyä useita satoja, kun pelkästään joulunavaukseen on tarkoitus varata 200 kappaletta ja niitä on ajateltu jaettavaksi myös muissa seurakunnan joulunajan tilaisuuksissa.

Pitääkö olla aiempaa piparinleivontakokemusta, jotta voi osallistua?

— Ei tarvitse, päinvastoin, paikalle voi tulla koko perheen voimin ja voi vaikka napata kaverin tai naapurin kainaloon ja lähteä yhdessä leipomaan. Riittää, että haluaa leipoa yhdessä, virittäytyä joulunalustunnelmaan ja tehdä hyvää.

Veitsikin katkesi

taikinaan.

Raija Henttonen

Miten kauas taaksepäin piparileipurin urasi ulottuu?

— Toki olen lapsesta asti tehnyt pipareita valmistaikinasta, mutta omatekoista taikinaa olen tehnyt vasta aikuisiällä. Tähän voin kertoa hauskan sattumuksen. Piparkakkutaikinahan laitetaan jääkaappiin, jossa se jähmettyy. Kun tein ensimmäistä piparitaikinaani, se tuntui mielestäni kovin löysältä ja päätin lisätä siihen pari desilitraa jauhoja. Kun sitten otin taikinan jääkaapista, se oli niin jähmeää, että en saanut sitä irti kulhosta ja avuksi ottamani veitsikin katkesi taikinaan.

Tähti vai sydän?

— Sydän.

Oletko pihistänyt pipareita tai syönyt taikinaa kuormasta?

— Todellakin. Piparitaikina on parasta.

Useimmilla lienee myös lapsuudenmuistoja piparipurkilla salaa käymisestä.

— Aivan!

Kumpi voittaa, maku vai tuoksu?

— Ehkä tuoksu, koska se tuo joulun tunnelman.

Jotkut käyttävät perusmausteiden lisäksi ainakin sitruunaa ja pomeranssinkuorta. Mitkä mausteet maustavat sinun piparisi?

— Kaneli, neilikka, inkivääri ja mitä niitä taas onkaan — aika perusmausteilla mennään.

Onko pipari koskaan mennyt väärään kurkkuun? Jos on, miksi?

— Ei, sellaista ei kyllä ole tapahtunut (naurua).

Kuuluuko piparinpaisto jouluvalmisteluihisi myös kotona? Entä niiden koristelu?

— Ehdottomasti kuuluu, siitä tulee joulun tunnelma. Nautin perheen kanssa yhdessä leipomisesta ja tuoksusta. Koristeluun kyllä harvemmin on aikaa.

Nautitko glögiä piparileivonnan tai niiden maistelun lomassa?

— Maistelun lomassa kyllä. Glögi on hyvää ja kun siihen vielä lisää mantelilastuja, niin ai, ai… maistuu!

Pappia yleensä kestitään runsaasti. Maistuvatko piparit vielä joulunakin, kun niitä lienee tarjolla jo aiemminkin?

— Kyllä maistuvat ja pipareihin saa ihan uutta makua esimerkiksi homejuustoilla tai tuorejuustoilla.

Piparimaraton 14. marraskuuta

Kuka tahansa voi osallistua piparinleivontaan seurakuntakeskuksessa Taavetissa (Vallaherrankuja 4) tänään torstaina 14. marraskuuta kello 14—19.30.

Vetäjänä pastori Raija Henttonen.

Piparit siunataan tapahtuman päätteeksi.

Piparipusseja jaetaan hyvän joulun toivotuksena Taavetin joulunavaustapahtumassa.

