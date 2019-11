Tuloveroprosenttiin ei nyt kajota, mutta tekojen aika koittaa pian — niukasti korotetulla kiinteistöverolla kootaan 144 000 euron lisätulot

0

Lastemme lautasilta tässä syödään. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä (kesk.) tiivisti valtuustosalin maanantai-illan tunnelmia, kun päättäjät ratkoivat kajotaanko kunnallisveroprosenttiin alati tiukkenevan talouden kurimuksessa. Ei kajota, vielä tässä vaiheessa. Kunnanhallitus esitti prosentin pitämistä entisellään 20,5 prosentissa ja siihen valtuusto myöntyi, tosin useamman soraäänisen puheenvuoron saattelemana.

Vertauksellaan Rämä viittasi siihen, etteivät kunnan tulot riitä kattamaan menoja nyt eikä tulevinakaan vuosina. Alijäämiä katetaan aikaisempien vuosien taseen ylijäämästä.

— Paniikkinappulaa ei kuitenkaan ole vielä painettu. Hallitus kuunteli herkällä korvalla valtuutettujen ajatuksia valtuustoseminaarissa ja laati esityksensä sen pohjalta, Rämä muistutti.

Kunnanjohtaja Anne Ukkonen evästi valtuutettuja karulla sanomalla.

— Tällä veroprosentilla ei pitkälle pötkitä, ei todellakaan. Jos talous haluttaisiin saada tasapainoon, se tarkoittaisi tuloveroprosentin nostamista kerralla 1,5 prosentilla 22 prosenttiin.

Kunnan taseessa on 13 miljoonan euron pelivara. Ukkosen mukaan nyt otetaan syömävelkaa, mutta jos taseessa ei olisi ylimääräistä, kunta olisi jatkuvasti lakki kourassa anomassa lisävelkaa rahoituslaitoksilta.

Tammikuuksi ennakoidaan niukkuuden jakamista ja raskaita ratkaisuja.

— Vuoden alussa on pakko istua yhteen miettimään minkälainen talouden tasoittamisohjelma tehdään, Ukkonen evästi.

Tuija Reinilä (kd.) arveli, ettei nykyisellä tuloveroprosentilla pitkälle pötkitä ja Hannu Repo (sd.) pohti, eikö taloutta olisi ollut järkevää kohentaa hallitusti.

— Tehdäänkö nyt niin, että hengitetään vielä vähän aikaa ja sitten räväytetään kerralla, hän pohti.

Markku Huopainen (kesk.) olisi myös toivonut reagointia talouden synkkenemiseen jo etukäteen.

— On haluttu pitää valttina, että Luumäellä on maakunnan alhaisin veroprosentti, mutta se kortti on kyllä jo katsottu eikä se ole tuonut kuntaan juurikaan mitään.

Rauno Vanhoja (kesk.) totesi, ettei työkalupakissa olevia veronkorotuksia ja muita sopeuttamistoimia pidä ainakaan jättää seuraavalle valtuustolle.

— Ensi vuonna ne ratkaisut on tehtävä.

Valtuutetut saivat kuullakseen myös tuoreen uutisen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) palkkausselkkauksesta. Työtuomioistuimen mukaan kolmen työntekijän riitauttama, vuonna 2011 käyttöön otettu palkkausjärjestelmä ei ole ollut paikallisen sopimisen piirissä. Asia koskee kaikkia kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) piirissä olevia työntekijöitä. Eksote ennakoi vaikutusten voivan olla taloutensa kannalta erittäin merkittäviä.

— Summia ei vielä tiedetä, mutta tällä voi olla suuri merkitys myös meidän maksuosuuteemme, Ukkonen ennakoi.

Tuloveroprosentin ohessa valtuusto suhtautui maltillisesti myös kiinteistöveroprosenttien korotuksiin. Pöytään nuijittiin kunnanhallituksen esittämä 0,05 euron korotus, joka kuitenkin kerryttää kunnan kassaa vuositasolla 144 000 eurolla. Rakentamattomien tonttien kiinteistöverosta keskusteltiin, mutta sitä ei määrätty.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä lähti Eksotesta tutulle linjalle ja jätti valtuustoaloitteen, jossa toivotaan, että kunnan henkilöstö osallistetaan pohtimaan ja ideoimaan mahdollisia kuntatalouden säästökohteita. Eksote sai omassa henkilöstökampanjassaan yli 2700 säästöehdotusta.

Näin päätettiin

Tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 vahvistettiin nykyinen 20,5 prosenttia.

Kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2020 korotetaan 0,05 eurolla seuraavasti: yleinen kiinteistövero 1 ,0 %, vakituinen asuinrakennus 0,50 % ja muut asuinrakennukset

1,05 %. Voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja rakentamattomille tonteille ei määrätä veroa.Vesilaitoksen maksutaksa 2020 hyväksyttiin. Veden ja jäteveden perusmaksut (ilman arvonlisäveroa) nousevat kolmella eurolla nykyisestä 12 eurosta 15 euroon. Veden käyttömaksu säilyy ennallaan, mutta jäteveden käyttömaksu nousee 2,16 eurosta 2,22 euroon kuutiometriltä.Luumäen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa hyväksyttiin.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitus- ja sopimusehdot hyväksyttiin.

Lisätalousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin. Teknisen lautakunnan käyttötalousbudjettiin lisätään 197 100 euron lisämääräraha. Ylitykset johtuvat lähinnä sisäilmariskien hallintaan liittyvistä parannustöistä kunnan kiinteistöissä. Töitä on tehty kunnantalossa, Taavetin koulukeskuksessa, seuratalo Joukolassa, Taavetti-hallissa, Vallikodissa ja Luumäen hyvinvointiasemalla. Poistosuunnitelman muutos vuodesta 2019 alkaen hyväksyttiin.

Kivijärven rantaosayleiskaavan muuttaminen koskien tilaa Haapakallio 1:16 hyväksyttiin.Kaavoituskatsaus 2019 merkittiin tiedoksi.Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Luumäen kunnan välinen palvelusopimus vuodelle 2019 merkittiin tiedoksi.Etelä-Karjalan alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019—2022 merkittiin tiedoksi.

Kannuskosken koulusta tehty 33 000 euron ostotarjous hyväksyttiin.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

