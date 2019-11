Viikon verkkokysely: Oletko joutunut hätätilanteeseen, jossa ensiaputaitojasi on tarvittu?

0

Ensiaputaitojen pitäisi kuulua jokaisen ihmisen perusvalmiuksiin. Viime aikoina sydämen haitallisen rytmihäiriön korjaavat maallikkodefibrillaattorit eli sydäniskurit ovat yleistyneet julkisissa tiloissa ja niiden avulla moni henki on jo säästynyt. Laite on helppokäyttöinen ja neuvova ja sen käyttöön on tarjolla erillisiä koulutustilaisuuksiakin. Toki hätäensiapua voi joutua antamaan myös toisenlaisissa tiloissa ja tilanteissa.

Oletko sinä joutunut tilanteeseen, jossa olet joutunut antamaan hätäensiapua? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

Oletko joutunut antamaan hätäensiapua? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset