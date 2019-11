Postin lakko vaikeuttaa jakelua — lehtiä voi hakea Luumäen Lehden konttorilta

0

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n viime maanantaina alkanut lakko vaikeuttaa lehtien jakelua. Lakko pysäyttää lehtien päivä- ja etäjakelun, mutta varhaisjakelu toimii normaalisti.

Luumäen Lehden varhaisjakelu kattaa lähinnä taajama-alueet ja näillä alueilla lehti jaetaan normaalisti. Sen sijaan haja-asutusalueella olevat tilaajat sekä etätilaajat voivat lukea näköislehteä verkossa sekä mobiilisovelluksella. Näköislehdet avataan kaikkien luettavaksi.

Luumäen Lehdessä postilakon aikana toimitaan siten, että lehtiä toimitetaan tulevilla viikoilla lehden konttorille tavallista suurempi määrä. Asiakkaat voivat hakea halutessaan lehtiä Taavetista osoitteesta Linnalantie 53.

Lisäksi lakon aikana Luumäen Lehden näköislehti on luettavissa maksutta tietokoneilla, tableteilla ja kännyköillä. Tabletteihin ja kännyköihin kannattaa ladata maksuton mobiilisovellus, sillä se on optimoitu langattomiin päätelaitteisiin.

Luumäen lehteä kustantaa ESV-Paikallismediat Oy, joka on osa mediakonserni Keskisuomalaista. Lisäksi paikallislehtiyhtiöön kuuluvat Juvan Lehti, Kaakonkulma, Kangasniemen Kunnallislehti, Keskilaakso, Länsi-Saimaan Sanomat, Paikallislehti Joutseno, Pitäjänuutiset ja Puruvesi.

Luumäen Lehden näköislehti löytyy täältä.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.