Eksote järjestää korvaavia asiointikanavia postin lakon ajaksi — laskujen maksuaikaa pidennetään, päätöksiä pyritään tiedottamaan puhelimitse

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) ohjeistaa asiakkaitaan maanantaina alkaneeseen postin lakkoon liittyen.

Eksote kehottaa asiakkaitaan postin lakon aikana käyttämään mahdollisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, jos tilanne sitä vaatii.

Postin lakko viivästyttää kirjeiden kulkua viikkoja ja pakettien päiviä. Eksote muistuttaa, että Posti on kuitenkin tiedottanut, että lääkelähetykset on rajattu lakon ulkopuolelle.

Eksote järjestää lakon ajaksi korvaavia asiointikanavia. Laskujen maksuaika pitenee 30 päivää.

Ajajavarauksia pyydetään hoitamaan mahdollisimman paljon sähköisen asioinnin kautta. Linkki siihen löytyy Eksoten nettisivujen yläkulmasta.

Päätöksiä pyritään tiedottamaan puhelimitse. Varatuista ajoista kirjeitse tiedottaminen hoituu lakon ajan myös puhelimella.

— Teemme kaikkemme hoidon, eri palveluiden, asioinnin ja tiedonkulun turvaamiseksi. Pyrimme siihen, että vaikutukset asiakkaalle ovat mahdollisimman vähäiset, toimitusjohtaja Timo Saksela lupaa tiedotteessa.

Asiakkaita pyydetään käyttämään sähköisiä asiointikanavia. Potilastietojärjestelmän päivityksestä johtuva asiointikanavien käyttökatko pyydetään ottamaan huomioon. Katko on perjantain 15. marraskuuta kello 15.30 ja maanantain 18. marraskuuta kello 16 välisenä aikana.

