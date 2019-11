Luumäeltä ehkä kenttätuelle

0

Luumäen kunnanhallitus on valmis tukemaan maakunnan lentoliikennettä tietyin varauksin.

Asian taustalla on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon tavoite Saimaan alueen nostamiseksi kansainvälisesti merkittäväksi matkailukohteeksi lisäämällä matkailijoiden määrää ja matkailutuloja. Tavoitteen savuttamiseksi maakunnan kunnilta on kysytty kahden euron tukisummaa asukasta kohden lentokentän tukemiseksi.

Kunnanhallituksen mukaan rahoitus lentoliikenteen markkinointiin tulee kerätä ensisijaisesti lentoliikennettä käyttäviltä matkustajilta eikä kuntien veronmaksajilta. Luumäen kunta on valmis osallistumaan rahoitukseen vuosina 2020 ja 2021 enintään kahdella eurolla asukasta kohden, mikäli kaikki Etelä-Karjalan kunnat tekevät asiassa samansisältöisen päätöksen

Tukihalukkuutta tiedusteltiin Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan allekirjoittamalla kirjeellä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

