Kolumni: Aika rientää — myös kuntosalilla

Syyslomaviikolla uimahallissa lipuu vesijuoksijoita ja kuntoilijoita, muttei vesijumppaajia, koululaisia eikä kilpauimareita. Mahdun hyvin sekaan.

Aamuinen kilometrin uinti kulkee mukavasti, ja hikikin (varmaan) tulee. Vedessä liikkuminen on lempilaji juuri siksi, ettei hikoilusta seuraa tukalaa oloa.

Suurimman osan päivästä istunkin sitten koneen ääressä yhdessä asennossa ja kirjoitan. Liikuntaa saavat vain sormet.

Uudet liikuntasuositukset julkistettiin maanantaina. UKK-instituutti määrittelee niissä viikoittaisen liikkumissuosituksen 18—64-vuotiaille.

Niissä kannustetaan käyttämään jalkoja aina, kun mahdollista, sillä jokainen askel kannattaa. Mattojen pudistelu, kauppareissut ja lehtien haravointi parantavat veren sokeri- ja rasva-arvoja, vetreyttävät niveliä ja verenkiertoa ja virkistävät mieltä siinä missä pururatalenkkikin.

Monelle työikäiselle liika istuminen on vakava terveysriski. Suositeltavaa on katkaista paikallaanolo aina, kun voi. Kuulostaa helpolta, mutta huomaan omassa työssäni, kuinka vaikeaa tauotus voi olla. Havahdun siihen, että olen jo istunut 40 minuuttia, ja olisi tauon paikka, mutta sähköposti suoltaa kysymyksiä, joihin on vastattava viipymättä, tai tiedotteen, josta on saman tien laadittava uutinen verkkoon. Kun ne on tehty, tulee puhelu tai muistan, että piti käydä hyväksymässä lasku, ja unohdan tehdä sen, ellen tee sitä heti.

Työpäivä vie mennessään. Illalla tajuaa, että istuttua on tullut seitsemän tuntia, taukoja pidettyä hyvässä lykyssä puoli.

Tärkeää on, että on kiva

lähteä liikkumaan.

Liikuntasuosituksiin on liitetty myös maininta unen tarpeellisuudesta. Allekirjoitan sen. Selätettyäni unihäiriöt puolitoista vuotta sitten huomaan voimien palautuneen ja liikkumisen muuttuneen miellyttäväksi. Olen itseään ruokkivassa positiivisessa kierteessä: kun liikun enemmän, nukun paremmin, mistä seuraa, että voin paremmin.

Sydämen sykettä nopeuttavaa liikkumista pitäisi saada kaksi ja puoli tuntia viikossa. Jos liikkuu kovemmalla teholla, riittää tunti ja vartti. Lisäksi pitää hoitaa lihaskuntoa ainakin kahdesti viikossa: kävellä portaita tai tehdä raskaita pihatöitä, ellei salille ehdi. Tärkeää on, että on kiva lähteä liikkumaan. Hampaat irvessä tekeminen ei anna parasta tulosta liikunnassa niin kuin ei millään muullakaan elämänalueella.

Keski-ikäisellä kunnon kohottajalla on se etu puolellaan, että aika rientää hurjaa vauhtia.

Yhtäkkiä huomaa, että spagettikäsivarret jaksavatkin tehdä kolme kertaa niin monta ojentajadippiä kuin kuntokuuria aloittaessa.

Seuraavaksi tajuaa, että siitähän onkin kulunut jo vuosi.

SARI PULLINEN

Kirjoittaja on päätoimittaja ESV-Paikallismedioissa.

