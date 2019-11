Luumäki kiristää kiinteistöveroja

0

Luumäki ruuvaa kiinteistöverotusta kireämmälle. Korotusta on tulossa yleiseen kiinteistöveroon sekä vakituisten ja muiden asuinrakennusten verotukseen 0,05 prosenttiyksikköä.

Ensi vuonna yleinen kiinteistövero nousee yhteen prosenttiin nykyisestä 0,95 prosentin lukemasta, vakituisten asuinrakennusten vero nousee 0,50 prosenttiin nykyisestä 0,45:stä ja muiden asuinrakennusten veroprosentti nousee 1,05 prosenttiin.

Kiinteistöveron korotuksen arvioidaan lisäävän kunnan kiinteistöveron tuottoa noin 140 000 euroa verrattuna tämän vuoden veroennusteeseen.

— Tämä tuntuu välttämättömältä toimenpiteeltä, sanoo Luumäen hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski.

Kyse on tulopohjan vahvistamisesta. Tämän vuoden alijäämäksi on on talousarviossa suunniteltu 991 000 euroa. Tämän hetken tietojen valossa on todennäköistä, että alijäämä kasvaa ennakoitua suuremmaksi.

Todennäköisesti myös vuoden 2020 talousarvio tulee olemaan alijäämäinen.

Tuloveroprosentti on määrä säilyttää nykyisellään, eli 20,50 prosentissa. Edellisen kerran sitä korotettiin 2018. Lukujen valossa korotuspainetta olisi. Mikäli kunnan talous haluttaisiin saattaa tasapainoon veroprosentin korotuksella, tulisi veroprosenttia korottaa 1,5 prosenttiyksiköllä.

Talousarvion linjakeskusteluissa on todettu, että talous tasapainotetaan pidemmällä aikavälillä, ja taseeseen kertyneen ylijäämän turvin.

Ensi vuoden talousarvion laadinnassa on myös päädytty investointien rajoittamiseen ja eräiden palveluiden toteuttamistavan muutokseen, joita käsitellään henkilöstön edustajien kanssa marraskuussa. Muutokset eivät johda työvoiman käytön vähenemiseen.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina. Lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

