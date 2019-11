Pääkirjoitus: Rokotteen ottaminen on vastuullista

0

Kausi-influenssa tekee taas tuloaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa rokotteen ottamista nimenomaan marras-joulukuussa, sillä vasta-ainesuojan syntyminen vie noin kaksi viikkoa rokotteen pistämisestä.

Erityisesti maksuttomaan kausi-influenssarokotukseen oikeutettuja kannustetaan liikkeelle. Ilmaiseksi piikin saavat muun muassa kaikki 65 vuotta täyttäneet, sairautensa tai hoitonsa takia riskiryhmään kuuluvat sekä pienet lapset.

Vasta-ainesuojan syntyminen

vie noin kaksi viikkoa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on aloittanut rokotukset hyvinvointiasemilla sekä Malla- ja Mallu-autoissa. Luumäen hyvinvointiasemalla Taavetissa rokotuspäiviä on neljä marraskuun lopulla. Mallu-auto pysähtyy Jurvalassa ensi viikon torstaina.

Rokote kannattaa ylipäätään ottaa paitsi oman, myös läheisten hyvinvoinnin takia. Mitä pienempi rokotuskattavuus on, sitä enemmän tulee sairastumisia.

Suomalaisten luottamus kansalliseen rokotusjärjestelmään on hiljalleen palautunut vuoden 2009 sikainfluenssapandemiaa seuranneen Pandemrix-kohun jälkeen.

Vahvistusta tarvitaan kuitenkin edelleen eikä lääketieteeseen perustuva tiedonvälitys perinteisesti pahaa tee. Eksotekin kertoo tiedotteessaan rokotteesta tarkasti ja muistuttaa, että kansallisen rokotusohjelman kausi-influenssarokotteita on käytetty Suomessa jo 50 vuoden ajan.

MATIAS LÖVBERG

