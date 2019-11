Hyväksytkö suoalueiden käyttämisen turvetuotantoon?

0

Luumäen kuntarajan läheisyydessä Miehikkälässä käydään kädenvääntöä Heinä-Vaajersuosta, jonka Vapo haluaisi valjastaa turvetuotantoalueeksi. Hanke on herättänyt hanakkaa vastustusta ja 16. marraskuuta järjestetään mielenilmaus turvetuotantoa vastaan. Brittiläinen yleisradioyhtiö BBC lähetti hiljattain paikalle toimittajansa ja kuvausryhmän osana suomalaista ilmastopolitiikkaa käsittelevää dokumenttiaan.

Suomen pinta-alasta kolmannes on suota. Turvetta nostetaan sähkön- ja lämmöntuotantotarkoitukseen sekä kasvuturpeeksi ja Suomi on yksi maailman suurimmista turpeentuottajista. Myös Luumäki tunnetaan soistaan ja kunnan alueella on useita turvetuotantoalueita.

Turvetuotannon haittoina mainitaan usein vesistöjen pilaantuminen, suoluonnon tuhoutuminen ja haitat uhanalaisille lajeille.

Miten sinä suhtaudut turvetuotantoon, onko se hyvis vai pahis? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

