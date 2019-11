Luumäelle myönnettiin yksi ilveslupa

0

Luumäelle on myönnetty yksi poikkeuslupa ilveksen kannanhoidolliseen pyyntiin.

Keskisellä kannanhoitoalueella saa kaataa enintään viisi ilvestä.

Alueella yksi lupa on myönnetty myös Lemin-Taipalsaaren ja Savitaipaleen-Suomenniemen riistanhoitoyhdistyksille sekä Miehikkälän ja Virolahden yhteisalueelle ja Valkealan-Kouvolan riistanhoitoyhdistykselle.

Suomen riistakeskus myönsi Kaakkois-Suomeen kaikkiaan 16 ilveksen kannanhoidollista poikkeuslupaa.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Kaakkois-Suomen ilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 125–135 yli vuoden vanhaa yksilöä.

Edellisenä metsästyskautena Kaakkois-Suomen ilvessaalis oli 19 eläintä. Ilveksen metsästysaika päättyy 29. helmikuuta 2020.

