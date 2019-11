Myyräkanta on nyt huipussaan

0

Myyrätovat nyt kannanvaihtelunsa huippuvaiheessa Kaakkois-Suomessa. Tieto ilmenee Luonnonvarakeskuksen seurannasta. Etenkin metsämyyräkanta on vahva, mutta myös peltomyyriä ja sen lähisukuisia lajeja esiintyy paikoin runsaasti. Tämä lisää merkittävästi myyräkuumeriskiä etenkin marras—tammikuussa, jolloin metsämyyrät hakeutuvat ihmisasutuksiin.

Myyräkuumetta aiheuttava Puumala-virus tarttuu ihmisiin hengitysteitse metsämyyrien eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Tartuntamahdollisuus on suurin ulkorakennuksissa, joihin metsämyyrillä on pääsy.

Myyrähuippu voi olla riski myös erityisesti tänä vuonna istutetuille puuntaimikoille.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.