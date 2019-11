Kari Tapio ja Fingerpori viihdyttävät Viuhkolassa

0

Viuhkolassa katsellaan elokuvia isolta valkokankaalta huomenna lauantaina 2. marraskuuta. Vuotuisessa elokuvapäivässä nähdään tällä kertaa kaksi uutuuselokuvaa.

Laulaja Kari Tapion urasta kertova, Aleksi Mäkelän ohjaama Olen suomalainen alkaa Viuhkolan hirvitalolla osoitteessa Sopentie 33 kello 14. Kello 16.30 valkokankaan täyttää Pertti Jarlan sarjakuvastrippeihin perustuva, Mikko Koukin ohjaama Fingerpori.

Elokuvayleisön ei tarvitse nähdä nälkää, sillä Viuhkolassa on tarjolla hirvikeittoa, jota on saatavilla Viuhkolan entiseltä koululta kello 13—17. Myynnissä on lisäksi vanhoja opetustauluja.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

