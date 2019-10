Viikon verkkokysely: Oletko jo vaihtanut talvirenkaat?

0

Kuluva viikko alkoi myös Luumäellä talvisissa tunnelmissa. Talvirenkaiden vaihto on siis viimeistään nyt ajankohtaista. Liikenneturvasta muistutetaan, että renkaanvaihdon ajankohdassa on otettava huomioon sekä keli että oma ajoympäristö. Lisäksi kuskin on huolehdittava siitä, että autossa on kelin edellyttämät renkaat.

Joko olet vaihtanut talvirenkaat auton alle? Vastaa kyselyymme ja jätä kommenttisi. Vaihdatko renkaat itse vai jätätkö työn ammattilaisille?

