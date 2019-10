Luumäkeläinen kakkutaituri valmistautuu kokkiolympialaisiin Eija Kuninkaan vastuualueella ovat miniatyyrileivokset

0

Suomen kokkimaajoukkue harjoittelee tiiviisti ensi vuoden kokkiolympialaisiin. Maajoukkueen 12 kokin joukossa on luumäkeläinen Eija Kuningas, jolla on oma kakkualan yritys. Hän myös opiskelee Sampossa konditoria-alaa. Kuninkaan vastuulla joukkueessa ovat petit fours -leivokset eli pienet ja makeat miniatyyrileivokset.

Kokkimaajoukkue harjoittelee The Culinary Olympics -kokkiolympialaisia varten, jotka järjestetään ensi helmikuussa Stuttgartissa Saksassa.

Joukkue hioo makuja ja taitojaan toteuttamalla harjoitusillallisten kiertueen yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa. Joukkueen harjoitusillallisista ensimmäinen, kolmen ruokalajin illallinen, järjestetään ensi maanantaina 110 henkilölle Lappeenrannassa. Tilaisuus on loppuunmyyty. Syksyn ja talven aikana harjoitusillalliset järjestetään myös Turussa ja Porvoossa.

Olympialaiset järjestetään

neljän vuoden välein.

Saimaan ammattiopisto Sampolla ja Suomen kokkimaajoukkueella on kumppanuussopimus, jonka mukaan Sampo toimii yhtenä maajoukkueen valmennuskeskuksena ja järjestää joukkueen kondiittoreiden valmentamisen ammattiopistolla.

Kokkimaajoukkueen hallituksen puheenjohtajana toimii lappeenrantalainen keittiömestari Ulla Liukkonen, joka on myös Suomen keittiömestareiden puheenjohtaja.

Suomen kokkimaajoukkue edustaa Suomea kansainvälisissä kokkikilpailuissa, muun muassa neljän vuoden välein järjestettävissä kokkien olympialaisissa.

Kokkileijonat valmistautuvat kilpailuihin harjoittelemalla jatkuvasti eri osa-alueita parhaiden mahdollisten valmentajien ohjauksessa. Päävalmentajana toimii ruotsalainen Gert Klötzke ja joukkueenjohtajana Kristian Vuojärvi. Maajoukkueen suojelijana toimii Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

