Pääkirjoitus: Kannattaisiko toripaikka-ale?

Taavetin uusittu tori on miellyttävä katsella, mutta torielämä on ollut ainakin ensimmäisenä kesänä kovin aaltoilevaa. Suuret tapahtumat, kuten paikallisten yrittäjien voimin järjestetyt avajaiset ja markkinapäivät kokosivat toki paikalle myyjiä ja ostavaa kansaa, mutta suurimman osan ajasta tori on ollut kovin autio. Tilannetta koitettiin paikata jo kesällä järjestämällä torille esiintyjiä ja kirpputoritapahtumia, mutta ne oleellisimmat elävöittäjät, torikauppiaat moninaisine tuotteineen, loistivat enimmäkseen poissaolollaan.

Kunta ei rikastu

myymättömillä toripaikoilla.

Tilanne on monisyinen. Torit kuihtuvat muuallakin kuin Luumäellä, sillä ulkona seisoskelu vaihtelevassa säässä epävarman tulon varassa ei juurikaan kiinnosta nuoria. Enemmistö torikauppiaista on jo eläkepäiviään lähestyviä konkareita, ja kun he lopettavat, tilalle ei tule jatkajia.

Uusi tori sai uudet säännöt ja hinnoittelun. Nyt kauppiaiden suulla kerrotaan, että kunnan myyntipaikoista perimä hinta on liian korkea. Niukkojen tulojen varassa sinnitteleville kauppiaille jokainen kymppi on merkityksellinen ja paikkojen hinnannousu on vahvasti karkottava tekijä.

Jos torille todella halutaan kauppiaita ja heidän houkutteleminaan asiakkaita, ei myyntipaikan hinta saisi olla kynnyskysymys. Tässä kohdassa napakka kädenojennus kunnalta voisi olla paikallaan. Kunta ei rikastu myymättömillä toripaikoilla, tuskin myydyilläkään, joten menetys ei voi olla suuren suuri, vaikka hinnoittelua tarkistettaisiinkin reilusti alaspäin.

