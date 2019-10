Kolumni: Syksy

0

Suomessa olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että saamme nähdä kaikki neljä vuodenaikaa; kevät, kesä, syksy ja talvi. Kahdessa näistä mielestäni aivan erityisellä tavalla konkretisoituu elämä.

Toinen on kevät, joka on lempivuodenaikani, koska silloin näkee kuinka luonto herää pitkän, pimeän ja kylmän talven jälkeen unestaan ja aloittaa uuden elämän ja kasvun. Toinen on syksy, josta en oikeastaan aikaisemmin ole juurikaan välittänyt.

Syksy mielletään usein masentavaksi, ankeaksi, pimeäksi ja kaiken kaikkiaan sellaiseksi vuodenajaksi, jonka voisi jättää välistä ja siirtyä talven kautta kevääseen.

Syksyn kylmät pimeät sateiset aamut eivät juuri mieltä ylennä, kun pitää herätä ja raahautua kouluun, töihin ja kuka minnekin.

Päivät ovat harmaan utuisia ja juurikaan aurinkoa ei enää näy. Tuntuu kuin eläisi joka päivä saman päivän uudestaan ja uudestaan samassa mustavalkofilmissä. Päivät tuntuvat matelevan, sekunnit tuntuvat minuuteilta, minuutit tunneilta ja vihdoin, kun olisi aika lähteä kotiin ja vilkaisee ulos, niin siellä onkin jo taas pimeää.

Syksy on uuden alkua, entinen on jätettävä taakse

ennen kuin voi siirtyä eteenpäin.

Tänä syksynä olen saanut huomata, että syksy ei olekaan niin synkkää ja ankeaa aikaa, kuin usein ajatellaan. Tänä syksynä on saanut seurata kuinka puut ovat saaneet pitää lehtensä erityisen pitkään ja pukeutua erityiseen loistoon ruskanväreissä. Myös aurinko on ollut erityisellä tavalla tänä syksynä esillä, tai itse ainakin olen kiinnittänyt siihen huomiota, kun olen ajellut töistä kotiin samalla ihastellen sitä, kuinka aurinko maalaa taivaanrantaa punaisen eri sävyillä.

Syksy on kuin kunnianosoitus menneelle kesälle. Luonto pukeutuu parhaimpiinsa ja jättää hyvästit.

Syksy on uuden alkua, entinen on jätettävä taakse, ennen kuin voi siirtyä eteenpäin. Menneitä ei voi kuitenkaan unohtaa tai kaikkea ei voi kokonaan uudistaa. Runko pysyy, mutta lehdet ovat aina uudet tai ainakin tuoreemmat.

Muistetaan siis iloita pienistä asioista ja ihmeistä, joita ympärillämme näemme päivittäin vuodenajasta riippumatta.

