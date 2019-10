Mielipidekirjoitus: Ampumaradan ja paloaseman sijainnista

0

Viitaten Tarja Kuhan mielipidekirjoitukseen (LL 10.10.2019), ampumarata on toki ”liikkunut” lähemmäs asutusta, mutta sitä ei ole aiemmin koettu ongelmaksi, ellei sellaisena koeta ilkivaltauhkaa.

Eiväthän Niagaran putouksetkaan ole olleet nykysijainnissaan kautta aikain. Aikoinaan putoukset ovat olleet 23 kilometriä nykyistä paikkaa pohjoisempana Ontariojärven rannalla. Putousten paikka on siirtynyt noin 865 metriä viimeisen 250 vuoden aikana.

Aseenkantolupa, hallussapitolupa ja nuhteeton tausta lienevät ampumaradan käyttäjille niin pyhiä asioita, että turvatoimista lienee huolehdittu. Olenhan siellä itsekin paukutellut — valvotusti, ja uskon asoiden siellä olevan kunnossa.

Helpolla on kirjoittaja päässyt, jos pikkulintujen poistuminen muutamaksi tunniksi on ainut ongelma. Kaikenlainen paukuttelu voi haitata, mutta kun hirvi, peura, kauris tai jopa karhu tärvelee ajoneuvon keulaa, ihmetellään, että miksi kantaa ei harvennettu ajallaan.

Tulevaisuuden pelastushenkilöstö katselee kadun toiselta puolelta

mahdollisesti tulevaa toimenkuvaansa.

Onhan Suomessa kaksi suurempaa lentokenttääkin kaupungin keskustassa, Lappeenranta ja Pori, teoriassa ongelmitta, kuten kemikaalikuljetuksetkin alakylällä: rekoin ja junalla, mistä johtuen paloasemaakaan ei voida sijoittaa minne vain. Esimerkiksi koulukeskukseen tulisi päästä jo väkimääränkin takia viipymättä. Tällä estetään lisävahingot, torjutaan ”turmaturisteja” ja tarkkaillaan koulunpihaa viranomaissivutoimenpiteenä epäilyttävien kulkijoiden varalta. Tulevaisuuden pelastushenkilöstö katselee kadun toiselta puolen mahdollisesti tulevaa toimenkuvaansa, eli tämä sijoittelu on tulevaisuutta, monellakin tapaa.

Johtuen rivitalosta, joka sijaitsi uuden ja uljaan paloaseman tontilla jo kauan sitten, ne muinaisasutuksen jäänteet maan alla olivat jo valmiiksi pilalla, kiitos niin sanotun Turun taudin. Nimityksellä viitataan erityisesti Turussa 1960- ja 1970-luvuilla tapahtuneeseen vanhojen, kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten purkuun uudisrakennusten tieltä. Samantapaista kaupunkikuvan kehitystä tapahtui useassa muussakin Suomen kaupungissa.

Hidastetöyssy taas vaikuttaa ajoneuvopainon takia eri tavoin työkunnossa olevaan paloautoon kuin pikkuhenkilöautoon, eli kaikki ei tosiaan ole, miltä näyttää.

JARKKO PERÄLÄ

Luumäki

