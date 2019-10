Kunnanhallitukselta vihreää Kannuskosken koulun myynnille

0

Luumäen kunnanhallitus on suostuvainen Kannuskosken vanhan koulukiinteistön myyntiin.

Kannuskosken entinen koulu- ja päiväkotikiinteistö oli myynnissä nettihuutokaupassa, ja siitä jätetty korkein tarjous oli 33 000 euroa. Kaikkiaan tarjouksia jätettiin 52 kappaletta 8. lokakuuta päättyneessä huutokaupassa.

Kunnanhallitus esittää asiasta lopullisesti päättävälle kunnanvaltuustolle kiinteistön myyntiä.

Kohteen tasearvo on 55 600 euroa, ja kaupan toteutuessa se pienentää kunnan tulosta noin 23 000 euroa kaupantekovuonna. Toisaalta kiinteistön ylläpito kustansi kunnalle noin 24 000 euroa vuonna 2018.

Kunnanhallituksen mukaan kiinteistö on alaskirjauksesta huolimatta syytä myydä, koska käyttöä sille ei ole.

Kiinteistö oli myynnissä jo toistamiseen. Viime vuonna vastaavassa nettihuutokaupassa korkein jätetty tarjous oli 19 000 euroa.

Tuolloin kunnanhallitus hylkäsi ostotarjouksen. Syynä oli alaskirjaukset, jotka kiinteistöstä olisi täytynyt tehdä tarjotulla kauppahinnalla.

Koulutoiminta kiinteistössä päättyi vuonna 2015, ja kunnan järjestämä muu toiminta päättyi siellä alkukesällä 2018.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

