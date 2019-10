Kolumni: Musiikin voima

0

Musiikki vaikuttaa tunteisiini ehkä enemmän kuin mikään muu taiteenmuoto.

Musiikissa sanat, sävel ja upea tulkinta voimistavat mieltä ylentäviä liikuttaviakin tunteita. Sen avulla voidaan ilmaista iloa, surua rakkautta, kaipuuta ja herättää vaikkapa myös isänmaallisia tunteita. Musiikki saa itkemään, nauramaan, haaveilemaan ja muistelemaan elämän merkittäviä hetkiä. Musiikki voi tuoda myös sellaisia muistoja mieleen, jotka tekevät vihaiseksi tai ärtyneeksi.

Olen monesti ajatellut, että etenkin nuorena elämä sykki ikäänkuin iskelmien ja ikivihreiden tahdissa. Rakkauden riipoessa rintaa hyräili moni nuori tunteellisia ja haikeita viisuja, joita paljon tanssipaikoilla ja radiostakin tuli.

Jengin ilo purkautui vaikkapa amerikkalaisen iskelmän That Old House -sävelin. Siinä jymäkkä basso ja heleä naisääni lauloivat vuorovedolla ja reippaalla tempolla. Biisin levytti kesymmin myös Tapsa Rautavaara nimellä Torppavanhus.

Rokki tuli 1950-luvun puolivälin elokuvan Rock Around the Clock myötä meillekin päin ja vaikutus oli heti voimallinen.

Elvis oli heti suosikkini, mutta myös moni muu stara juuri 1950-luvun puolelta. Silloin sähkökitarain vongutus ei juuri kuulunut. Rokkilevyjä sain paljon myös USA:n kirjeenvaihtokavereiltani.

Jälleen ilo on pinnassa

ja tarmo tallella.

Rytmikäs musa pistää yhä koko kropan liikkeelle tanssimaan. Musiikissa yhdistyvät sanat, sävel, rytmi ja kumppanin läheisyys. Etenkin lattarimusaa tanssimme vieläkin lavoilla mielellämme.

Dixiland- ja swingjazz sytytti minut 1950-luvulla täysin ja niitä levyjä tilasin Kuhmoon postitse. Italialainen oopperakin valloitti minut, kun ensin sain sinne mentyä. Levyltä tulee kuunneltua myös suosittuja ooppera-aarioita.

Elokuun lopulla Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertissa Meditaatiota oli salissa ihana ja voimakkaasti tunteita nostattava ja rentouttava tunnelma.

Kauniisti soitetut ja tunteella tulkitut klassiset ikivihreät saivat minutkin haltioitumaan aivan täysin. Enpä olisi moista musiikin esitystaitoa uskonut kuulevani.

On hetkiä elämässä, jolloin kaipaan katkoa arjen ahtaisiin ympyröihin. Silloin onkin aika panna mieluisaa musiikkia soimaan ja upota sen maailmaan ja ikäänkuin leijua uusiin tunteisiin.

Musa keinuttaa mielen ja sielun kauas arjen yläpuolelle ja maailma tuntuukin taas tovin paljon paremmalle. Jälleen ilo on pinnassa ja tarmo tallella päivän tuleviin uusiin koitoksiin. Siinäpä ilmenee tuo musiikin voima!

PENTTI TERVONEN

Kirjoittaja on Luumäen vapaa-ajan asukas.

