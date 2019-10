Mielipidekirjoitus: Hukassa vai löytötavaralaatikossa?

0

Syksy on hyvää aikaa hukata vaatteita ja tavaroita. Aamulla on vilpoisaa ja näyttää sateiselta. Pukeudun lämpimästi ja otan sateenvarjon mukaani. Päivän mittaan sää lämpenee, saattaa jopa aurinko paistaa. Kotiin tullessa on monet asiat mielessä, kun riisun päällysvaatteita. Vasta päivien kuluttua ihmettelen, kun en löydä hanskoja. Seuraavana sadepäivänä etsin kuumeisesti sateenvarjoa. Hattua ei löydy, mutta onhan minulla pipo.

Jossain vaiheessa minulle valkenee, että olen todellakin hukannut vaatteitani. Muistanko silloin enää, missä ne on viimeksi ollut käytössä? Monelle muullekin käy näin. Syksyt ja keväät, mutta myös joulunajan tapahtumat jättävät jälkeensä paljon löytötavaraa myös seurakunnan tiloihin. Tavarat tuodaan kirkkoherranvirastoon, josta ne olisi helpompi noutaa kuin viikot kiinni olevasta kirkosta tai kappelista. Kirkollisissa ilmoituksissakin yritetään välillä ilmoitella löydöistä. Ongelma on, ettei tavaroille löydy omistajaa.

Mikä avuksi? Nimikointi on vanha hyvä tapa. Löytyisikö teiltä hyviä ideoita? Tästedes ehkä itse yritän kotiin lähtiessäni miettiä, onko kaikki omat tavarani mukanani.

EIJA MÄTTÖ

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan seurakuntasihteeri.

