Pääkirjoitus: Rantsilanmäki elävöityy hiljakseen

Neste avasi tänään polttoainejakelupisteen Rantsilanmäelle. Asia on yhtä kylmäasemaa suurempi. Rantsilanmäki on viettänyt viime vuodet hiljaiseloa, joskin puhuririkasta sellaista.

Mittarikentän ohessa tontille on tehty pohjatyöt myös liikenneasemalle. Neste etsii parhaillaan toimijaa, joka alkaisi operoimaan itse asemaa. Tämä antaa uskoa mäen heräilyyn ruususen unesta.

Viimeiset vuodet ovat olleet kivisiä. Pitkä-Shell jäi Kuutostien jalkoihin ja tien remontti vaikutti asiakasmääriin niin, että Teboil sulki ovensa.

Kuutostie uudistui, mutta mäki säilyi hiljaisena.

Osansa toi sijainti pohjavesialueella ja sen mukanaan tuomat ympäristölupaprosessit. Kylmää vettä tuli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ely) , joka ei hyväksynyt ympäristölupien kirjauksia hulevesien hoitamisesta.

Asiasta taitettiin peistä ja kunta otti asiasta kopin ja yhteyttä elyyn. Asia ratkesi, kun yhtiöt rakennuttivat vesien poisjohtamiseksi hulevesiviemärin, jonka kustannuksiin kuntakin laittoi oman osansa.

Neste on julkisissa ulostuloissaan huojunut kylmäaseman ja liikenneaseman välillä. Nyt tehty vaiheittainen avaus antaa uskoa, että Rantsilanmäeltä saa jatkossa peltilehmän juoman ohella apetta kuljettajallekin.

Toivottavasti Satun Makioitten kyltti saa pian seuraa Kuutostien pohjoispuolelle liikenneaseman kyltistä. Kuutostie potentiaalisine asiakasvirtoineen halkoo mäkeä edelleen.

