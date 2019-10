Eksote aloittaa yt-neuvottelut — ”Ratkaisuja säästöihin etsitään tulosyksiköiltä, koska paras ymmärrys arjen työstä on henkilöstöllä”

0

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) käynnistää koko organisaatiota ja henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Eksoten hallitus päätti asiasta keskiviikkona toimitusjohtaja Timo Sakselan esityksen mukaisesti.

Yt-neuvottelut aloitetaan ensi keskiviikkona 16. lokakuuta Eksoten yhteistyöryhmän kokoontumisella. Ryhmässä työntekijöitä edustavat luottamushenkilöt, ja työnantajan edustajina toimivat Sakselan lisäksi henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen sekä talousjohtaja Liisa Mänttäri.

— Yhteistyöryhmässä käsitellään erityisesti säästötoimenpiteiden kartoitusta varten suunniteltua prosessia sekä Eksoten henkilöstön osallistamista kyseiseen prosessiin. Työnantajan esitys säästötoimenpiteiksi esitetään ryhmälle säästötavoitteiden täsmennyttyä, ryhmän puheenjohtajana toimiva Hokkanen kertoo Eksoten tiedotteessa.

Hokkanen toivoo henkilöstöryhmien edustajilta kokonaistilanteen ymmärrystä.

— Hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen eteläkarjalaisille edellyttää nyt taloustilanteen huomioimista, vaikka tavoite pysyy jatkossakin hyvässä asiakkaiden ja potilaiden palvelussa ja hoidossa.

Eksoten omistajakuntien taloustilanne ja sitä myöten kyky rahoittaa Eksoten toimintaa on vaikeutunut. Eksoten talouden tasapainottamistarve on noin yhdeksän miljoonaa euroa.

— Ratkaisuja säästöihin etsitään tulosyksiköiltä, koska paras ymmärrys arjen työstä on henkilöstöllä, Hokkanen sanoo.

Säästökohteita etsitään muun muassa organisaatiorakenteesta, palveluverkosta, sopimuksista, toimitiloista, hankkeista ja projekteista sekä tukipalveluista ja tarvittaessa myös henkilöstökuluista.

