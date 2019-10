Kangasvarren marttatoiminta esittäytyy lähikirjastossa — lasten käsityöillat jatkuvat tänä itana ja ensi viikolla tehdään sukan kantapäätä

0

Tänä vuonna 85 vuotta täyttänyt Kangasvarren martat on koonnut toiminnastaan juhlanäyttelyn Kangasvarren kirjastoon.

Näyttelyssä voi tutustua siihen, miten martat kokosivat sotavuosina tarvikepaketteja rintamalle Paketti tuntemattomalle sotilaalle -kampanjan merkeissä. Näytteillä on esimerkiksi kiitoskortti yhdeltä paketin saaneelta sotamieheltä.

Marttahistoriasta kertovat myös marttapuku 1950-luvulta, erilaiset marttamerkit ja valokuva-albumit toimintavuosilta.

— Lisäksi näyttelyssä on kaksi isokokoista, Emäntä-lehtiin liittyvää maalausta, joista toisessa on nimikirjaimet H.N. -91. Olisi mukava tietää, kuka nämä maalaukset on tehnyt, Kangasvarren marttojen puheenjohtaja Annikki Knaapi kertoo.

Lisäksi näytillä on esine, jonka nimeä ja käyttötarkoitusta saa arvuutella.

Näyttely raottaa myös marttakerhon syyskauden toimintaa. Tänä iltana 10. lokakuuta kello 16.30 Marttalassa, monitoimitalo Toukolan tiloissa, jatkuvat lasten käsityöillat, jotka on suunnattu kaikille ala-asteikäisille. Ensi tiistaina 15. lokakuuta kello 18 kaikille kiinnostuneille on tarjolla ohjeistusta villasukan kantapään neulomiseen.

— Ei ole vain yhtä tapaa, vaan kantapään voi tehdä ainakin kolmella eri tavalla, Knaapi vinkkaa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.