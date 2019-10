Hanhenmetsästys on käynnissä marraskuun loppuun asti

0

Metsähanhen metsästyskausi alkoi tiistaina 1. lokakuuta. Metsästys on sallittua kaakkoisen Suomen erikseen nimetyissä kunnissa ja maakunnissa, muiden muassa kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa.

Metsästys päättyy 30. marraskuuta.

Aika- ja aluerajoituksella metsästys pyritään kohdentamaan metsähanhen runsaslukuiseen alalajiin, tundrametsähanheen. Sen kokonaiskanta Euroopassa on noin 600 000 yksilöä eli kymmenkertainen taigametsähanheen verrattuna. Metsästystilanteessa metsähanhen alalajien erottaminen toisistaan on vaikeaa.

Saaliiksi saadusta metsähanhesta on tehtävä virallinen saalisilmoitus mieluusti vuorokauden ja viimeistään viikon kuluessa linnun ampumisesta.

Lisäksi Suomen riistakeskus toivoo, että metsästäjät lähettäisivät saaliiksi saatujen metsähanhien päitä tutkimusnäytteiksi.

LUUMÄEN LEHTI

toimitus@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.