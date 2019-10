Kolumni: Kevytyrittäjyys sopii oman liikeidean testaamiseen

0

Oi niitä aikoja, kun oli vain yrityksiä. Sen jälkeen tulivat suuryritykset, pk -yritykset ja nykyään puhutaan jo mikroyrityksistä ja kevytyrityksistä.

Luokittelulla on perusteensa rahoitusmarkkinoilla, työvoimamarkkinoilla, kansainvälisessä kaupassa ja niin edelleen. Mutta jos mietitään listan loppupään yrityksiä, mikroyrityksiä sekä kevytyrityksiä ja sen mukaan yrittäjyyksiä, niin mitkä ovat niiden eroavaisuudet ja mitä niillä ylipäätään tarkoitetaan.

Mikroyritys on nimensä mukaisesti pieni, osakeyhtiö tai toiminimipohjainen yritys, jota kuvastaa usein yksinyrittäjyys. Tällaisia yrityksiä on Suomessa muuten lähes 200 000 eli todella merkittävä määrä.

Kevytyrittäjyys on tervetullut

lisä yrittämisen muotoihin.

Millainen on kevytyrittäjä? Yrittäminen ei ole kokopäiväistä, enemmänkin satunnaista ja keikkaluontoista, itse asiassa se ei saa olla kokoaikaista. Kevytyrittäjyys on yrittäjän ja palkansaajan välimuoto, jolle ei toistaiseksi ole luotu selkeää lainsäädännöllistä perustaa.

Kevytyrittäjä voi samanaikaisesti saada työvoimatukia, mutta tehdyn työn määrää kontrolloi työ- ja elinkeinotoimisto. Kontrolloinnin perustana ei ole ansaittu raha, vaan yrittämiseen käytetty aika, jota te-toimisto tarkkailee muutaman kuukauden kuluttua toiminnan alkamisesta.

Yrittäjän tulee tehdä ilmoitus toiminnan alkaessa ja kevytyrittäjä on myös arvonlisäverovelvollinen. Olennaista on, että yrittäjä tekee sopimuksen taloushallinnonammattilaisen kanssa, joka hoitaa siihen liittyvät tehtävät, huolehtii tarvittavat vakuutukset, alv-tilitykset ja maksaa yrittäjän palkan. Kevytyrittäjä luonnollisesti maksaa tästä palvelusta.

Muitakin haasteita on. Pidempiaikaiset hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia eikä mahdollisia edellisien vuosien tappioita voi vähentää verotuksessa. Kevytyrittäjyys ei myöskään ole mahdollista esimerkiksi anniskeluun liittyvässä työssä.

Mihin kevytyrittäjyys sitten soveltuu? Sitä voi hyödyntää erinomaisesti oman liikeidean testaamiseen eli se voi olla varsinaisen yritystoiminnan alku. Se sopii erinomaisesti myös keikkaluontoiseen toimintaan.

Kevytyrittäjän ei myöskään itse tarvitse huolehtia taloushallinnostaan. Niin ikään yrittämiseen liittyvät riskit ovat vähäiset.

Kevytyrittäjyys on tervetullut lisä yrittämisen muotoihin ja antaa mahdollisuuden aloittaville yrittäjille testata ajatuksiaan, jos ei ole täyttä varmuutta oman liikeidean toimivuudesta. Ja jos päätös on aloittaa kokopäiväinen yritystoiminta, niin saatu kokemus on arvokas lisä laadittaessa liiketoimintasuunnitelmaa tulevalle toiminnalle.

JUHA SAAJORANTA

Kirjoittaja on Luumäen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

